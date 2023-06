Variabler Neuzugang mit viel Potential

Page Content

​Mit Evans Rapieque steht der nächste Neuzugang bei den RÖMERSTROM Gladiators fest. Der gebürtige Berliner wechselt vom Mitteldeutschen BC aus der easycredit BBL an die Mosel und unterschreibt ein Arbeitspapier über zwei Jahre. Ausgebildet in der Jugend von ALBA Berlin gewann Rapieque mit der JBBL (U16-Bundesliga) 2017 und 2018 die deutsche Meisterschaft und wurde in seinem letzten JBBL-Jahr als bester Verteidiger der Saison und Top-Four-MVP ausgezeichnet. Über eine Station bei ALBA Kooperationspartner LOK Bernau wechselte Rapieque 2021 nach Weißenfels wo er bis zuletzt im BBL-Aufgebot der Wölfe und im Kader des Kooperationspartners BSW Sixers in der ProB stand. Sowohl im Jahr 2018 als auch 2019 war der variabel einsetzbare Guard und Flügelspieler Teil der deutschen U18-Auswahl für die Europameisterschaften und auch 2022 nahm er mit der U20-Nationalmannschaft an der EM teil. Rapieque nutzte eine Ausstiegsoption in seinem Drei-Jahres-Vertrag beim MBC um nach Trier wechseln zu können.







Text: Gladiators Trier







„Ich freue mich sehr, dass wir die Möglichkeit hatten einen Spieler wie Evans zu verpflichten. Er war in der Situation, dass er sowohl BBL-Luft schnuppern, als auch Spielpraxis in der ProB sammeln konnte. Er hat bei ALBA Berlin eine hervorragende Grundausbildung genossen und hat ab der U15 in allen Jugend-Nationalmannschaften gespielt. Ich sehe in ihm großes Potenzial und er wird auf ProA-Niveau sofort als guter Verteidiger spielen können. Neben seiner starken Defense ist sein offensives Skillset durch seinen Wurf gegeben, alle anderen Werkzeuge wollen wir ihm hier an die Hand geben und ihn zu einem besseren Spieler machen. Wir glauben aber auch ganz fest daran, dass er uns in seiner Rolle sofort helfen kann. Wir haben eine klare Idee entwickelt, wie die Mannschaft aussehen soll und da hat Evans nach den bisherigen Verpflichtungen sehr gut hereingepasst. Von daher freue ich mich sehr, ihn bald in Trier begrüßen zu dürfen und ihm dabei zu helfen die nächsten Schritte seiner Karriere zu gehen“, sagt Jacques Schneider, sportlicher Leiter der RÖMERSTROM Gladiators Trier zu der Verpflichtung von Evans Rapieque.Beim MBC absolvierte Rapieque als Ergänzungsspieler in den letzten zwei Saisons 15 BBL-Partien. Deutlich mehr Verantwortung übernahm der Youngster bei den BSW Sixers in der ProB, wo er in 19 Spielen durchschnittlich 22:27 Minuten auf dem Parkett stand und in dieser Zeit 8,1 Punkte, 1,6 Assists und 2,9 Rebounds auflegte. Dazu führte er die Sixers in die ProB-Playoffs, wo man erst am späteren Aufsteiger aus Koblenz scheiterte. Für seine nächsten Karriereschritte entschied sich der 1,93 Meter große Flügelspieler nun für einen Wechsel zu den Gladiatoren in die älteste Stadt Deutschlands. Rapieque trägt in Trier das Trikot mit der Nummer 21.„Ich habe bisher nur positive Dinge über Trier als Stadt und als Basketballstandort gehört. Trier hat eine lange Tradition und ist für seine Fans bekannt. Eins meiner ersten Basketballspiele, die ich live gesehen habe war ALBA gegen Trier. Die Gespräche mit Jacques und Don waren sehr positiv und sie haben mir ihre Spielidee und ihre Pläne mit mir vorgestellt. Davon war ich sehr schnell überzeugt. Jacques stand mir als gegnerischer Trainer schon häufiger gegenüber und auch über ihn habe ich nur positive Dinge gehört und ihn auch als sehr ambitionierten und ehrgeizigen Trainer kennengelernt. So war für mich relativ schnell klar, dass Trier die beste Option für mich ist, wo ich die nächsten Schritte meiner Karriere machen kann. Ich freue mich sehr auf die neue Herausforderung, den Standort Trier und die Fans kennenzulernen“, sagt Evans Rapieque zu seinem Wechsel an die Mosel.