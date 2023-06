Der VRT lädt ein: Schulbusfahrt vorab üben

Page Content

​Der Verkehrsverbund Region Trier (VRT) lädt alle neuen Erst- und Fünftklässler sowie alle anderen Schulwechsler und ihre Eltern ein, den Weg zur neuen Schule mit Bussen und Zügen einmal zu üben, bevor es richtig losgeht. Und das kostenlos, zur Schule und wieder zurück, mit bis zu fünf Personen an einem beliebigen Tag im Aktionszeitraum zwischen dem 10. Juli und dem 3. September 2023.







Text: VRT Trier​



Das kostenlose Ticket zur Probefahrt zum Selbstausdrucken können Eltern online unter www.vrt-info.de/probefahrt23 bestellen. Es wird im Anschluss per E-Mail zugesendet. Bestellschluss der Aktion ist der 28. August 2023.Der VRT bittet darum zu beachten, dass in den Sommerferien ab Mitte Juli der Ferienfahrplan gilt und das Fahrtangebot deshalb etwas eingeschränkter ist als an Schultagen. Infos zu den aktuellen Fahrplänen und konkreten Abfahrtszeiten der Busse und Züge im Wohnort finden Eltern am besten über die VRT-Fahrplanauskunft unter www.vrt-info.de/fahrplanauskunft oder in der VRT-App „VRT Fahrplan“ heraus. Wer Unterstützung benötigt, erhält diese über www.vrt-info.de/kontakt