VHS startet mit rund 600 Angeboten ins neue Semester

Die Trierer Volkshochschule plant den Start des Frühjahrssemesters trotz Lockdown für 1. März. Bereits seit 19. Januar können die neuen Kurse und Vorträge auf der Homepage (www.vhs-trier.de) gebucht werden; das Programmheft wird seit dem 26. Januar an jeden Trierer Haushalt verteilt, unter anderem mit der Rathaus Zeitung. VHS-Leiter Rudolf Fries: „Aus einem totalen Lockdown heraus ein neues Semester anzukündigen, fühlt sich schon etwas seltsam an. Wir sind aber zuversichtlich, dass wir im Laufe des Frühjahres neben dem sicheren Online-Programm auch wieder Pandemie-sichere Präsenzkurse werden anbieten können. Jedenfalls planen wir unverdrossen weiter.“

Rund 600 Kurse und Einzelveranstaltungen aus sechs Fachbereichen werden im neuen Programm angeboten, knapp zehn Prozent davon online. Semester-Schwerpunkt ist „Bildung für nachhaltige Entwicklung“, gleichzeitig das Frühjahrsthema im Deutschen Volkshochschulverband. 2021 wird es in verschiedenen Fachbereichen und mit ganz unterschiedlichen Formaten immer wieder aufgegriffen und spiegelt sich auch auf dem Titel des neuen Programmhefts mit einem stilisierten Globus wieder.

Schon im Februar startet die Online-Vortragsreihe „vhs.wissen live“ mit der Nobelpreisträgerin Professor Christiane Nüsslein-Volhard. 20 weitere hochkarätige Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler treten bis Juni ebenfalls in dieser kostenfreien Vortragsreihe auf. Wer es lieber lokal haben will, ist bei den Klimaspaziergängen vom städtischen Amt StadtRaum gut aufgehoben – egal ob auf der Suche nach Kreuzkröten in Tarforst oder nach Wildkräutern in Mariahof. Insgesamt hat die VHS im Fachbereich Politik & Gesellschaft von März bis Juli rund 80 Angebote im Programm, ein Viertel davon online.

Noch einige Kurse mehr bietet der Fachbereich Kultur und setzt dabei auf eine Mischung aus Präsenz an verschiedenen Orten in Trier und auf Online-Angebote. Literatur sowie Kunst- und Stadtgeschichte sind Themen, aber auch Kreatives kommt nicht zu kurz. Fotografie, Malen, künstlerisches Gestalten und Nähen gehören seit Jahrzehnten zum VHS-Standard in diesem Fachbereich.

Am meisten leidet der Gesundheitsbereich im VHS-Programm unter den Auswirkungen der Pandemie: Sportstätten und Küchen sind geschlossen und sportliche Betätigung in Gruppen ist untersagt. Dennoch plant die VHS mit einer Lockerung im Frühjahr und bietet alle Standardkurse bis auf Aqua-Gymnastik in Präsenzform an. Eine mögliche Umstellung auf online ist bei Bedarf für einige Kursangebote eingeplant, sollte Sport in Hallen auch in den nächsten Monaten nicht möglich sein.

14 neue und zwei alte Sprachen kann man in diesem Semester bei der VHS erlernen und natürlich Deutsch für zugewanderte Menschen. Mit dem letzten Angebot ist die Möglichkeit verbunden, in amtlich anerkannten und zertifizierten Prüfungsverfahren, Nachweise für eine Einbürgerung oder zur Aufnahme einer Berufstätigkeit zu erlangen. Die VHS rät Interessierten, vor der Buchung eines Sprachkurses, den schon vorhandenen Kenntnisstand in der VHS feststellen zu lassen. Dazu sind für 18. und 25. Februar kostenfreie Einstufungen und Beratungen im Palais Walderdorff am Domfreihof eingeplant:

18. Februar:

9, 10.15, und 11.30 Uhr: Kostenfreie Beratung EDV 50+, Raum 106, Anmeldung erforderlich.

15.30 Uhr: Kostenfreie Beratung und Einstufung „Deutsch als Fremdsprache“ für Selbstzahler, Raum 108.

17 Uhr: Kostenfreie Beratung und Einstufung für Englisch, Französisch, Italienisch, Russisch und Spanisch, Raum 5, Anmeldung nötig.

17, 18, und 19 Uhr: Kostenfreie Beratung: „Wie finde ich den für mich passenden EDV-Kurs?“ und „Teilnahme an Webinaren“, Raum 106, Anmeldung nötig.

15.30 Uhr: Kostenfreie Beratung und Einstufung „Deutsch als Fremdsprache“ für Selbstzahler, Raum 108.

Und auch Menschen, die – ob aus Deutschland oder ob zugewandert – noch keine Schriftsprache erlernen konnten oder nur schlecht lesen und schreiben können, erhalten ab März wieder Angebote, die in der Regel kostenfrei sind. Nach einer längeren Pause bietet die VHS in diesem Semester wieder einen Kurs in kaufmännischer Buchhaltung an. Darüber hinaus können Interessierte an beruflicher Weiterbildung im Fachbereich EDV & Beruf aus über 50 Angeboten verschiedener Fachrichtungen auswählen.

Die VHS lädt alle Interessierten ein, sich für ein Kursangebot über www.vhs-trier.de einzuschreiben. Zweite Option ist ein ausgefülltes Anmeldeformular, verfügbar auf der Homepage sowie im Programmheft auf Seite 80. Spontane Besuche in der Geschäftsstelle sind derzeit leider nicht möglich. Das Büro bleibt telefonisch (0651/718-2437) erreichbar oder per Mail: vhs@trier.de. Sollte der avisierte Kurs doch nicht zustande kommen, werden alle Angemeldeten von der VHS informiert. Gebühren für die Kurse werden in der Regel erst eingezogen, wenn ein Kurs tatsächlich zustande kommt und ein erster Termin schon stattgefunden hat.