VHS goes Online

​Fast auf den Tag genau ein halbes Jahr nach dem Corona-Lockdown startet die Trierer VHS am 14. September ins zweite Semester. Das Angebot in den sechs Fachbereichen umfasst fast alles, was die Kunden aus den letzten Jahren gewohnt sind, wie zum Beispiel das theologische Quartett oder zahlreiche Sportkurse. Im Unterschied zu vielen anderen Volkshochschulen erscheint in Trier auch wie gewohnt ein festes Programmheft. Die Pandemie erfordert einige Umstellungen. VHS-Chef Rudolf Fries fasste das Konzept bei der Programmvorstellung so zusammen: "So viel Normalität wie möglich und so viel Sicherheit wie erforderlich." Konkret bedeutet das, dass der Anteil der Online-Kurse weiter erhöht wurde und zum Beispiel im Fachbereich Gesellschaft & Politik bei fast 20 Prozent liegt. Zudem musste in vielen Kursen wegen des begrenzten Platzes die maximale Teilnehmerzahl reduziert werden.

Bei den Ausstellungen im Foyer des Palais Walderdorff geht in vielen Fällen nichts mehr ohne Anmeldung. In anderen Fällen müssen Kurse aus dem gewohnten Raum in einen anderen umziehen. Außerdem wird der relativ große Beletage-Raum im Palais Walderdorff verstärkt für Kurse genutzt und die Anfangszeiten der Veranstaltungen entzerrt. In dem historischen Gebäude am Domfreihof, in dem auch die Geschäftsstelle ansässig ist, wurden außerdem Einbahnwege für die Besucher eingerichtet.

Der Lockdown am 14. März traf die VHS knapp zwei Wochen nach dem Start des ersten Semesters 2020. Gerade hatten gerade rund 200 Kurse begonnen, von denen den die Mehrzahl abgebrochen und schließlich abgesagt wurde. Das galt auch für die weiteren rund 300 Kurse. Nach den ersten Lockerungen konnte die VHS am 18. Mai wieder die ersten Präsenzkurse anbieten, bei denen die Teilnehmerzahl nur bei 20 bis 25 Prozent im Vergleich zur Vor-Corona Zeit lag. Fries zeigte sich erleichtert, dass es gelungen ist, alle Integrationskurse nach der Zwangspause zu Ende zu führen. Diese sind oft an Fristen von Sprachprüfungen gebunden.

Direkt nach dem Lockdown haben die VHS-Mitarbeiter geprüft, welche Kurse auf ein Online-Format umgestellt werden können. Kurzfristig gelang das bei fast 100 Kursen. Zudem wurde der Online-Anteil im neuen Programm deutlich erhöht. Davon profitieren alle Fachbereiche: 1 (Gesellschaft & Politik), 2 (Kultur & Gestalten), 3 (Gesundheit/Sport), 4 (Sprachen/Integration), 5 (Arbeit & Beruf) und 6 (Grundbildung). Bürgermeisterin Elvira Garbes dankte den VHS-Mitarbeitern, die nicht nur an dieser Stelle großes Engagement gezeigt hätten.



Um die Auswahl des passenden Kurses im neuen Semester zu erleichtern, bietet die VHS erneut mehrere Beratungstermine an:

Sprachkurse in Englisch, Französisch, Italienisch, Russisch und Spanisch



Donnerstag, 3. September



17:00 bis 19:00 Uhr



Palais Walderdorff, Raum 5

Deutsch als Fremdsprache

Donnerstag, 27. August/20. September



jeweils 15:30 bis 17:30 Uhr



Palais Walderdorff, Raum 108

Schnupperstunde EDV 50 +

Montag, 31.​ August



9:45 bis 10:45 Uhr und 11:00 bis 12:00 Uhr



Palais Walderdorff, Raum 107



Bei diesem Angebot werden Interessenten um eine Anmeldung in der Geschäftsstelle im Palais Walderdorff, Telefon: 0651/718-1433, -1434 oder -1443, gebeten.









