Unterirdisch zum Dritten

​Kellergeister warten auf ihr Publikum. Eine Jahrtausende alte Göttin erwacht zum Leben. Stimmen aus der Dunkelheit werden erklingen, Super 8-Filme das Mauerwerk zum Flimmern bringen, TangoRhythmen einst heilige Hallen in Leidenschaft versetzen. Es wird wieder musikalisch, kulinarisch, theatralisch und (ver-)führerisch spannend. Am 27. Oktober öffnen erneut die Trierer Unterwelten ihre Pforten. Mit rund 25 verschiedenen Veranstaltungsformaten zeigen sie drei Wochen lang, was es unter den Straßen und Kopfsteinpflastern der Stadt zu entdecken gibt. Im vergangenen Jahr waren viele Termine bereits nach kürzester Zeit ausgebucht. In diesem Jahr startet der Vorverkauf daher bereits am 20. Juli, damit alle Interessierten sich ihren persönlichen Festivalplan bereits frühzeitig zusammenstellen können.

Im dritten Jahr ihres Bestehens wissen die Unterwelten bereits, was zu den lieb gewonnenen Klassikern ihres Publikums gehört. Die Führungen unter der Konstantinbasilika, auf dem nördlich der Alpen einzigartigen Gräberfeld St. Maximin oder zu den Anfängen der christlichen Kulturgeschichte unter der Dom-Information dürfen daher ebenso wenig fehlen wie die musikalische Weinprobe „Johann Sebastian Bacchus“ des Theaters Trier oder die szenische Weinführung „DiVine“ mit Wein- und Kulturbotschafterin Carmen Müller. Sie erzählt im ältesten Weinkeller Deutschlands, in den Vereinigten Hospitien, als Geist der edlen Weinrebe aus über 2000 Jahre Weingeschichte.

„Das Unterwelten-Festival lebt von beliebten Klassikern, aber auch von neuen Formaten“, erklärt Kulturdezernent Markus Nöhl die Idee. „So gelingt eine besondere Mixtur aus Kunst, Kultur und Kulinarik, die jedes Jahr verborgene Welten erschließt: mit spannenden Programmpunkten und deren einzigartiger Stimmung, mit Geschichten und Mythen, Heldinnen und Helden, wohligem Schauder und dessen beruhigender Auflösung. Somit sind die Trierer Unterwelten ein Festival, dass immer wieder und immer neue kulturinteressierte Menschen anzieht.“



Einige Formathighlights wurden für den kommenden Herbst leicht abgewandelt, um Fans zu Wiederholungstätern zu machen: Gästebegleiter Ewald Thömmes führt seine Gäste in die drei großen W’s der Trierer Geschichte ein: Wasser, Wein und Werke der Baukunst – natürlich mit entsprechenden Kostproben. Das „Unterirdische Trier“, seit Jahren ein Highlight im Führungsprogramm der Trier Tourismus und Marketing GmbH (TTM), zeigt in diesem Jahr mit Stephan Krämer auch die unterirdischen Versorgungsgänge der Kaiserthermen und die geschichtsträchtigen Keller der Bischöflichen Weingüter. Der TUFA Tanz e.V. ergänzt seinen fulminanten Tango-Abend in der Pauluskirche mit der renommierten Camil Dance Academy durch einen zweitägigen Intensivworkshop für Anfänger und Fortgeschrittene. Und die Galerie Netzwerk lässt bei „Wordcore #4“ neue, „unauswiderstehliche“ Untergrundliteratur von regionalen und überregionalen Autoren zu Wort kommen.

Zahlreiche neue Veranstaltungen voller Energie und Elektro Doch auch neue Formate werden zu erleben sein.

Die Weinstube Kesselstatt hat neben ihren Dauerbrennern, den hauseigenen „Kellergeistern“ und den „prickelnden Sektbegegnungen“, auch eine Verkostung im Dunkeln im Programm. Das Theaterensemble Joya Ghosh & Friends gibt in einer szenischen Lesung neue Schauerliteratur zum Besten – stilecht im Keller des mittelalterlichen Hauses Fetzenreich. Die Vereinigten Hospitien lassen zum keltischen Neujahrsfest Samhain die Kultband Rambling Rovers in ihren antiken Gewölbekeller aufspielen, die TTM lädt mit Jens Baumeister zu einer unterhaltsamen Führung in die Viehmarktthermen ein und Wolfgang Fusenig tischt als Käsesommelier die besten regionalen Hofkäsespezialitäten in der wineBANK am Posthof auf, um das großregionale Terroir Fromage mit eigener Zunge zu erleben. Die passenden regionalen Weine sind bei dieser Veranstaltung ebenso wichtig wie bei der musikalischen Wandelweinprobe in den Bischöflichen Weingütern, begleitet von Kristina Malburg, die klassisches Saxophon am Conservatoire Ville de Luxembourg studierte und so für jeden Wein den passenden Ton findet. An gleicher Stelle lädt das Bayreuther DJDuo MISCHMASCHINE zum Tanz. Gemeinsam mit Videokrat Uthe West durchfluten sie den ehrwürdigen Keller unter anderem mit Funk, Rock, Elektro und House. Der Club 11 ist diesem Jahr ebenfalls beim Festival mit dabei: Beim „Römertanz“ werden namhafte Acts aus Köln und Trier zum Tanz bitten.

Kinder- und Familienprogramm mit zwei neuen Highlights

Auch für Familien haben die Unterwelten Innovationen parat. Neben dem Bildtheater „Baden wie die Römer“ für Kinder ab fünf Jahren in den Viehmarktthermen laden die Stadtwerke Trier zu einer Entdeckungsreise unter der Mosel ein: Beim Gang durch den 280 Meter langen Energietunnel kommen große wie kleine Untergrundfans auf ihre Kosten. Und am Abend vor Allerheiligen laden das Museum am Dom, das Rheinische Landesmuseum, die Schatzkammer der Wissenschaftlichen Bibliothek und das Stadtmuseum Simeonstift zur 6. Nacht der Heiligen ein – mit Führungen und nächtlichen Rundgängen, Bastelangeboten und einer gemeinsamen Kinderrallye.

Insgesamt konnten 17 Kooperationspartner für die 3. Auflage der Trierer Unterwelten gewonnen werden, die zum 1. Mal ohne Landesförderung stattfinden. „Dass wir dennoch all diese Partnerinnen und Partner mit an Bord haben, zeigt, dass die Unterwelten ein spannendes Format sind, das bereits eine gewisse Form der Etablierung im städtischen Veranstaltungskalender für sich verbuchen kann“, resümiert TTM-Geschäftsführer Norbert Käthler. „An 66 verschiedenen Terminen bespielen wir insgesamt 16 Spielorte. Das besitzt auch eine hohe touristische Impulskraft. Schließlich ermöglichen es die Unterwelten nicht nur den Bewohnerinnen und Bewohnern Triers, sondern auch unseren Gästen, die Stadt aus neuen Perspektiven wahrzunehmen.“

Fast alle Tickets sind im Vorverkauf oder – bei kostenlosen Veranstaltungen – durch Voranmeldung erhältlich. Der Vorverkauf startet am 20. Juli um 12:00 Uhr. Bereits jetzt ist das bislang feststehende Programm auf www.trierer-unterwelten.de einsehbar; eine gedruckte Broschüre erscheint Anfang September und wird an verschiedenen öffentlichen Auslagestellen im Innenstadtgebiet verteilt. Das komplette Programm ist schon jetzt einsehbar: www.trierer-unterwelten.de







Text und Bild: TTM​​