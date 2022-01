Page Content

​Trier. Das Portal zur Online-Bewerbung für einen Studienplatz an der Universität Trier ist inzwischen geöffnet. Die Bewerbungsfrist für zulassungsfreie Bachelor- und Master-Studiengänge endet für Inländer am 15. März, für ausländische Bewerber am 15. Januar. Die Bewerbung für zulassungsbeschränkte Bachelor-Studiengänge und alle englischsprachigen Master-Studiengänge ist erst zum Wintersemester wieder möglich.

Die Lehrveranstaltungen beginnen am 4. April. Inwieweit das Sommersemester in Präsenz oder in digitaler Form durchgeführt wird, ist vom weiteren Pandemieverlauf abhängig. Grundsätzlich bemüht sich die Universität Trier, durch ein tragfähiges Hygienekonzept einen möglichst hohen Anteil der Lehrveranstaltungen auf dem Campus durchzuführen.

Informationen über das breite Studienangebot ( www.meinstudium.uni-trier.de ), zur Bewerbung ( www.bewerbung-info.uni-trier.de ) und zu allen weiteren Fragen rund um das Studium ( www.vordemstudium.uni-trier.de ) sind online auf der Homepage der Universität Trier zu finden ( www.uni-trier.de​ ).