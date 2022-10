Page Content

Im Mittelpunkt des diesjährigen akademischen Feiertags an der Universität Trier steht der Festvortrag von Prof. Dr. Peter-André Alt, Präsident der Hochschulrektorenkonferenz zu einer Debatte, die in den letzten Jahren zunehmend an Fahrt gewonnen hat. Der Vortrag trägt den Titel „Akademische Freiheit und universitäre Organisation – ein Widerspruch?“ Peter-André Alt ist Professor für Neuere deutsche Literaturwissenschaft an der Freien Universität Berlin und seit August 2018 Präsident der Hochschulrektorenkonferenz.



Der Festakt startet um 15 Uhr mit einem ökumenischen Hochschulgottesdienst in St. Augustinus. Universitätspräsident Prof. Dr. Dr. h.c. Michael Jäckel eröffnet den Dies academicus offiziell um 16 Uhr im Audimax.Nach dem Festvortrag verleiht der Freundeskreis der Universität Trier die Förderpreise an den wissenschaftlichen Nachwuchs für herausragende Promotionen. Die Förderpreise stiften Einrichtungen und Unternehmen aus der Region Trier. Auch der jährliche Preis des Deutschen Akademischen Austauschdienstes (DAAD-Preis) wird im Rahmen des Dies academicus verliehen.Bei einem gemeinsamen Empfang des Freundeskreises und der Universität Trier wird anschließend die Eröffnung des Wintersemesters gefeiert.Ein Konzert des Philharmonischen Orchesters der Stadt Trier unter Dirigent Wouter Padberg rundet den Abend musikalisch ab. Für das Konzert mit Stücken von Richard Wagner, Sergej Rachmaninow und Edvard sind Karten gegen eine Schutzgebühr von 5 Euro in der Universitätsbuchhandlung Stephanus und an der Abendkasse erhältlich. Beginn ist um 20 Uhr im Audimax.