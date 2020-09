Page Content

​Für gewöhnlich kommen jedes Jahr über 2500 junge Menschen, die kurz vor dem Abitur stehen oder es gerade abgelegt haben auf den Campus der Universität Trier, um sich rund um das Thema Studium zu informieren. Wegen der Coronavirus Pandemie geht die Universität Trier in Kooperation mit der Agentur für Arbeit Trier digital neue Wege. Zum ersten Mal können Interessierte von zu Hause, live und kostenlos alles über zahlreiche Studiengänge und das Studium erfahren.

Zum Programm gehören Live-Chats mit Studierenden und erfahrenen Studienberatern, hilfreiche Podcasts zu Themen, wie Studienfinanzierung, Studieren im Ausland und Studieren mit Beeinträchtigung oder Videos, in denen sich die Studienfächer der Universität Trier und benachbarter Hochschulen vorstellen. An digitalen Infoständen nehmen mehr als 40 Studienfächer Interessierte in Empfang, damit alle ihre individuellen Fragen stellen können. Die präsentieren das Studienangebot mit über 100 Bachelorstudiengängen sowie Studiengänge mit Abschluss Staatsexamen.Darüber hinaus bietet die Universität Trier den Live-Workshop „Ab in die Zukunft“ an. Zwei Stunden gibt ein Studienberater Impulse, wie man für sich den passenden Studiengang findet. Nur für diesen Workshop ist eine Voranmeldung bis zum 30. September an infotag@uni-trier.de notwendig. Die Teilnahme am sonstigen Programm bedarf keiner weiteren Anmeldung.Noch bis zum 9. Oktober können sich Studieninteressierte für zulassungsfreie Studiengänge, die Mehrheit des Studienangebots an der Universität Trier einschreiben. Die Lehrveranstaltungen des Wintersemesters beginnen am 2. November. Die Universität Trier setzt auf einen Mix aus Präsenz- und Online-Lehre, bei dem die Erst- und Zweitsemester im Fokus stehen. Für die Studienanfänger werden Lehrveranstaltungen auf dem Campus geplant und eine bunte Einführungswoche ausgerichtet.Datum: 1. Oktober 2020, von 14 bis 18 UhrTeilnahme: kostenlos und ohne Anmeldung live auf www.infotag.uni-trier.de