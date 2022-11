Page Content

​Am Freitag, dem 28. November 1986, erhielt Trier kurz vor dem Beginn der Adventszeit sein zweifelsohne größtes Weihnachtsgeschenk: An diesem Tag wurden die sieben römischen Bauwerke Porta Nigra, Konstantin-Basilika, Kaiserthermen, Barbarathermen, Amphitheater, Römerbrücke und Igeler Säule gemeinsam mit dem Dom St. Petrus und der Liebfrauen-Basilika in die Liste der UNESCO-Welterbestätten aufgenommen. Seit einigen Jahren feiert die Generaldirektion Kulturelles Erbe gemeinsam mit ihren Partner*innen diese Ernennung mit einer besonderen Woche: der UNESCO-Welterbewoche.

In diesem Jahr gibt es dabei erneut die Möglichkeit, das Welterbe aus neuer Perspektive zu erleben, nämlich aus der Sicht geschichtsinteressierter Jugendlicher. Hierfür haben sich Schülerinnen und Schüler des Auguste-Viktoria-Gymnasiums nicht nur während, sondern auch außerhalb der Schulzeit intensiv mit den einzelnen Gebäuden beschäftigt und ihren eigenen Führungsleitfaden erstellt, anhand dessen sie im Rahmen der Welterbewoche als so genannte „UNESCO-Scouts“ durch die Bauwerke führen.

Am Freitag, 2. Dezember, bieten die UNESCO-Scouts zwei Führungen an: Um 11:00 Uhr werden sie in 30-minütigen Kurzführungen jeweils die Geheimnisse des Doms und der Porta Nigra enthüllen. Mitkommen können alle, die ebenso stolz auf und interessiert an ihrem städtischen Erbe sind wie die Scouts selbst; die Teilnahme ist kostenfrei. Allerdings können maximal 20 Personen pro Führung mitgehen – eine frühe Anmeldung lohnt sich daher. Anmelden können sich alle Interessierten direkt bei Verena Schneider von der Generaldirektion Kulturelles Erbe Rheinland-Pfalz unter muspaed.rlmt@gdke.rlp.de bzw. Tel. 0651/9774-0.





Text: Trier Tourismus und Marketing GmbH