​Das Rheinische Landesmuseum Trier (GDKE) bietet zum UNESCO-Welterbetag insgesamt drei digitale Führungen an, die die Bauwerke „Porta Nigra“, „Barbarathermen“ und „Amphitheater“ beleuchten und dabei den Gästen auch exklusive Einblicke gewähren. In einem virtuellen Stadtrundgang können das UNESCO-Weltdokumentenerbe, der Codex Egberti, sowie zahlreiche weitere Kunstobjekte in der Schatzkammer der Stadtbibliothek Trier entdeckt werden. Die Trier Tourismus und Marketing GmbH (ttm) hat ebenfalls eine digitale Führung im Programm: Unter dem Titel „Ante Romam Treviris stetit annis mille trecentis …!“ können bis zu 30 Teilnehmende das Trierer Weltkulturerbe in einem spannenden Vortrag kennenlernen. Neben diesen Veranstaltungen sind weitere interaktive Angebote online zum kostenfreien Download verfügbar, darunter eine UNESCO-Rallye der GDKE sowie ein UNESCO-Legespiel der ttm.

Begleitet wird der UNESCO-Welterbetag 2021 von einer deutschlandweiten Fotoaktion. Gesucht werden fotografisch festgehaltene Momente des Zusammenhalts, der Solidarität und des Austauschs an und in den 46 UNESCO-Welterbestätten in Deutschland. Bis zum 6. Juni 2021 können WelterbeFans Fotos von sich und einer Welterbestätte in Deutschland online hochladen unter https://unescowelterbetag.de/fotoaktion. Die Einsender*innen der drei originellsten Fotos erhalten je eine Tasche mit vielen bunten Giveaways aus den UNESCO-Welterbestätten in Deutschland verschenkt.

