Ein Tag für das Erbe der Menschheit

​Sie sind kaum zu übersehen und geraten doch im Trubel des Alltags mitunter in Vergessenheit – die UNESCO Welterbestätten in Trier und dem Trierer Umland. Am UNESCO-Welterbetag stehen sie jedoch voll und ganz im Mittelpunkt. Dieser findet 2022 am 05. Juni deutschlandweit unter dem Motto „50 Jahre Welterbekonvention: Erbe erhalten – Zukunft gestalten“ statt. In Trier machen kostenlose Führungen es den ganzen Tag über möglich, die unterschiedlichen Stätten wieder oder besser kennenzulernen. Veranstaltet wird der Tag von der Deutschen UNESCO-Kommission sowie dem Verein UNESCO-Welterbestätten Deutschland.

Imposante Baudenkmäler wie der Dom oder die Porta Nigra sowie der Codex Egberti als bedeutendes historisches Dokument gelten als außergewöhnliche Zeugnisse der menschlichen Kultur. Genau diese gilt es zu bewahren und genau diese sollen nun zum 18. Mal im Rahmen des UNESCO-Welterbetags zelebriert werden. Sechs Organisationen haben zu diesem Zwecke ein Programm zusammengestellt: die Trier Tourismus und Marketing GmbH, die Generaldirektion Kulturelles Erbe Rheinland-Pfalz, die Dom Information der Hohen Domkirche Trier, die Pfarrei Liebfrauen, die Evangelische Kirchengemeinde Trier sowie der Heimat- und Kulturverein Aguila e.V.. In Zusammenarbeit haben sie einen UNESCO-Parcours quer durch die Innenstadt gestaltet.



Der Parcours beinhaltet fünf Stationen. Besucher*innen erhalten also die Möglichkeit, fünf der insgesamt neun Welterbestätten in Trier und der näheren Umgebung zu besuchen und diese in halbstündigen, thematisch abgestimmten Führungen näher kennenzulernen. Neben dem Dom und der Liebfrauenkirche sind auch römische Baudenkmäler Stationen im UNESCO-Parcours. So startet dieser an der Igeler Säule und beinhaltet auch die Porta Nigra sowie die Konstantin-Basilika als weitere Stationen. Ein besonderes Highlight: Drei der Führungen werden von den jugendlichen UNESCO-Scouts des Auguste-Viktoria-Gymnasiums Trier durchgeführt. Die Scouts sind junge Menschen, die sich intensiv mit dem Thema Welterbe beschäftigt haben und dieses Wissen nun an andere weitergeben. Während alle Führungen zu festen Zeiten zwischen 10.30 Uhr und 16.15 Uhr stattfinden, kann der Codex Egberti als Teil des Weltdokumentenerbes den ganzen Tag über im Rahmen eines virtuellen Rundgangs bestaunt werden. So lässt sich etwas Weltkulturerbe auch bequem von der Couch aus erleben.















Foto: ttm - Trier Tourismus und Marketing GmbH​