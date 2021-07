Kostenfreie Familienangebote für Hochwasser-Betroffene

Page Content

Veranstaltungen für Familien​

Am Samstag den 24. Juli um 15 Uhr spielen Julia Reidenbach und das Rasselorchester ein Familienkonzert beim Sommerheckmeck-Festival im Garten von Haus Beda in Bitburg. Das Konzert ist geeignet für Kinder ab 4 Jahren. Familien mit Kindern aus überfluteten Gebieten können sich kostenlos auf die Gästeliste setzen lassen. Dafür kann man sich unkompliziert mit seinen vollständigen Kontaktdaten unter info@tufa-trier.de oder unter 0651 718 2412 melden.

Auch in Kooperation mit dem Hafen Trier werden kostenfreie Konzerttickets für Familien aus betroffenen Gebieten angeboten: „Wir möchten betroffenen Familien der Flut-Katastrophe eine kleine Freude bereiten,“ sagt Teneka Beckers, Geschäftsführerin der Tufa Trier. „Deshalb laden wir sie kostenlos zum Double Drums Familienkonzert in den Hafen Trier ein,“ fügt Hafen-Geschäftsführer Volker Klassen hinzu.



Das Konzert Double Drums – Groovin Kids findet im Rahmen des von der Tufa initiierten Kinder- und Jugendfestivals „Sommerheckmeck“ statt. Der Hafen Trier unterstützt das kulturelle Engagement für Kinder und Jugendliche als Partner und stellt zudem die Location für die Veranstaltung: die alte Backsteinhalle am Hafen.

Die Akteure, Double Drums, sind ein preisgekröntes Percussion Duo, das die kleinen und großen Zuschauer mitnimmt in die Welt des Rhythmus. Die bildhafte Musik spricht direkt die Fantasie der Kinder an: Eine Herde trampelnder Gnus, Meeresrauschen oder ein Wüstensturm als Ohrenkino.

Wichtig: Die beiden Double Drums Veranstaltungen finden am 31. Juli und am 1. August im Hafen statt. Das Kontingent ist begrenzt und richtet sich nur an direkt Betroffene der Flut-Katastrophe! Wer teilnehmen möchte, kann bis spätestens 29. Juli Anschrift, die Namen aller Teilnehmer:innen aus dem Haushalt und ggf. den Terminwunsch per E-Mail an lerch@hafen-trier.de senden





Inklusives Ferienprogramm



Auch die Lebenshilfe Trier, die in Kooperation mit der TUFA Trier und regionalen Jugendzentren ein inklusives Ferienprogramm vom 16. bis 20. August 2021 zum Thema Zirkus anbietet, stellt ein kleines Kontingent an kostenfreien Betreuungsplätzen für Betroffene Familien zur Verfügung. Das Projekt wird gefördert durch „Zirkus gestaltet Vielfalt" im Rahmen von „Kultur macht stark. Bündnisse für Bildung“ und bietet ganztägige Betreuung und Verpflegung an. Interessierte können sich direkt beim Familienentlastenden Dienst der Lebenshilfe melden: 0651-25718 / fed@lebenshilfe-trier.de​









Foto: Julia Reidenbach