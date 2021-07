Ein kleines bisschen Horrorshow?

Page Content

​Das TUFA-Musical als Open Air auf die Bühne zu bringen – das war bereits ein lang gehegter Traum des Ensembles und von TUFA-Chefin Teneka Beckers. Durch die Initiative der Stadt Trier, die das Programm "KulturLust21 - Trierer Sommer Open Airs" ins Leben gerufen hat, und dank einer Förderung der Beauftragten der Bundesregierung für Kultur und Medien (BKM) mit Mitteln aus NEUSTART KULTUR sowie des Ministeriums für Familie, Frauen, Kultur und Integration Rheinland-Pfalz kann das Vorhaben nun umgesetzt werden.

Gespielt wird eine Gruselgeschichte mit Kultstatus: "Der kleine Horrorladen" von Howard Ashman und Alan Menken spielt in der berüchtigten Skid Row in Downtown Los Angeles. Ein dort ansässiger Blumenladen hat keine Kunden, aber welke Blumen, eines bedingt das andere. Als Mushnik seinen Laden aufgeben will, naht jedoch Rettung durch eine ominöse Pflanze, die sein experimentierfreudiger Angestellter Seymours gezüchtet hat: Kaum steht diese im Fenster, erweckt sie das Interesse der Kunden und plötzlich brummt der Laden. Doch das Gewächs, welches Seymour nach seinem Schwarm Audrey benannte, entwickelt einen ganz speziellen Appetit - nach Blut. Als die Pflanze schließlich ihre Wurzeln nach Seymour und Audrey ausstreckt, wird es Zeit zu handeln. Regisseur Stephan Vanecek ist überzeugt von der Auswahl des Stückes: "Der kleine Horrorladen' ist ein grandioses Stück Musicalgeschichte, das durch seine skurrilen, sehr witzigen, aber auch anrührenden Momente längst Kult geworden ist!"



Die Horrorkomödie ist vom 27. August bis 12. September 2021 auf dem Arena-Vorplatz in Trier-Nord zu sehen. Das beliebte TUFA-Musical zieht jedes Jahr fast 4.000 Besucherinnen und Besucher an und sorgt als absolutes Programm-Highlight für ausverkaufte Säle. Dass in diesem Jahr die Vorfreude besonders groß ist, spürt auch Geschäftsführerin Teneka Beckers: "Das Tufa-Team und die Darsteller:innen haben wirklich große Lust, das Projekt umzusetzen." Auch auf eine erneute Zusammenarbeit mit der MVG freue man sich sehr, so Teneka Beckers. Die TUFA hatte bereits im letzten Jahr ihr Musical 'Heiße Ecke' aufgrund der Pandemie in die Europahalle verlegt und zog ein sehr positives Resümee.

Tickets gibt es in allen bekannten VVK-Stellen oder unter www.tickets-regional.de​. Die Veranstaltung findet auch bei schlechtem Wetter Open-Air statt.







B​esetzung:

Seymour: Philippe Kayser Audrey: Katharina Scherer Mr. Mushnik: Stephan Vanecek Zahnarzt Orin Scrivello/Stimme Audrey II: Thomas Peters Crystal: Antonia Crames Chiffon: Ira Mareike Packroß Ronnette: Angelika Bucks Audrey II Puppenspiel / Mrs. Luce: Eireen Scherer Saufbruder / Mr. Bernstein / Kunde / Radioreporter: Michael Krämer

Das TUFA-Orchester



Choreografie:



Angelika Bucks | Vocalcoach: Katharina Scherer | Musikalische Leitung: Dominik Nieß

Regie:

Stephan Vanecek

Termine:



Premiere Freitag 27.08.2021

28.08.2021, Samstag | 29.08.2021, Sonntag

02.09.2021, Donnerstag | 03.09.2021, Freitag | 04.09.2021, Samstag | 05.09.2021, Sonntag

11.09.2021, Samstag | 12.09.2021, Sonntag

Beginn: jeweils 19:30 Uhr | Einlass: jeweils 18:30 Uhr











Foto: Tufa