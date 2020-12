Page Content

​Jedes Jahr im Februar gibt es einen festen Termin in Trier, an dem sich Musikliebhaber und internationale Klangkünstler*innen zusammenfinden: Das OPENING Festival bringt aktuelle,hochkarätige Klangkunst und Neue Musik aus dem In- und Ausland zu verschiedenen Orten in der Trierer Innenstadt.

2020 feierte das Festival, welches schon längst kein Geheimtipp unter Musikkennern mehr ist, sein 20. Jubiläum und verzeichnete einen Besucherrekord.Während man im Jubiläumsjahr noch glimpflich an der Pandemie vorbeikam, sind die möglichen Einschränkungen im Februar 2021 für das Festival nicht tragbar, denn zu einem großen Teil werdenaußereuropäische Künstler*innen nach Trier eingeladen. Auch die vom Publikum geschätzte familiäre Atmosphäre, die durch Begegnungsmöglichkeiten wie z.B. im Festival-Café entsteht,wird unter Corona-Bedingungen nicht möglich sein.Aus diesem Grund haben sich die Kuratoren Thomas Rath und Bernd Bleffert in Abstimmung mit der Tufa-Geschäftsführung dazu entschlossen, das OPENING erstmalig in den Sommer 2021 zu verlegen.Wie bisher sollen auch im Sommer verschiedene Orte in Trier bespielt werden, in der warmen Jahreszeit wird man jedoch flexibler auf nötige Corona-Maßnahmen eingehen und einen Großteil derKonzerte auch draußen stattfinden lassen können. Das Programm wird natürlich dementsprechend angepasst werden.Ein möglicher Termin wurde bereits ins Auge gefasst, das OPENING Festival soll im Zeitraum vom 23. Juli bis zum 1. August 2021 stattfinden.Weitere Informationen zum Programm, den Spielorten sowie dem Vorverkauf folgen Anfang 2021.​