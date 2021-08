Tufa Kunstwerke ausleihen

Page Content

​Auch in diesem Jahr präsentiert die TUFA Trier die Arbeiten aus dem Bestand ihrer Artothek mit einer umfassenden Ausstellung im 2. OG des Kulturzentrums. Vom 19.08. – 05.09.2021 kann die Ausstellung, die wie immer einen umfassenden Überblick über das regionale Kunstschaffen wiedergibt, besucht werden. Die hiesigen Künstler*innen überzeugen ein weiteres Mal mit ihrem vielfältigen Ideenrepertoire.



Der simple Grundgedanke der Artothek bleibt selbstverständlich bestehen: Alle Kunstwerke können jeweils für einen geringen Preis von 10 Euro monatlich ausgeliehen werden. Wer sich von einem Werk nicht trennen kann, hat selbstverständlich auch die Möglichkeit dieses zu kaufen und sich damit sich nicht nur an dem erstandenen Werk erfreuen, sondern ebenso die regionalen Künstler*innen unterstützen. Gemälde, Zeichnungen, Skulpturen, Keramiken und vieles mehr, in der Artothek ist für jeden Geschmack etwas zu finden. Wer etwas kreative Abwechslung für Büro und zu Hause sucht oder nur ein bisschen stöbern möchten ist hier an der richtigen Stelle.



Nach den jetzigen Schutzmaßnahmen gegen das Corona-Virus wird auf eine klassische Vernissage verzichtet und Besucher*innen können am 19.08.21 zwischen 19:30 und 22 Uhr zum Eröffnungs-Walk-In vorbeikommen. Eine Terminbuchung zum Ausstellungsbesuch ist nicht mehr nötig, Besucher*innen müssen allerdings weiterhin ihre Kontaktdatenhinterlassen.





Für gewöhnlich wechselt die Artothek einmal jährlich während der Sommermonate ihren Bestand. Durch die langen Schließungen auf Grund der Pandemie konnte die Artothek 2020/21 jedoch kaum gezeigt werden, weshalb die TUFA sich dazu entschlossen hat, die Laufzeit um ein weiteres Jahr zu verlängern. Die Ausstellung im August bietet daher nicht nur die Möglichkeit, die Arbeiten der aktuellen Artothek noch einmal in den Fokus zu rücken, sondern es werden seit langer Zeit auch wieder Werke aus dem Tufa-Eigentum ausgestellt. Besucher*innen können sich also auf eine Ausstellung freuen, die zeitgenössische Kunst mit Schmuckstücken aus dem seit 1992 wachsenden Bestand kombiniert.