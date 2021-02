​Die TUFA Trier entwickelt sich technisch weiter und möchte in Zukunft einen Teil ihrer Veranstaltungen nach einem hybriden Modell anbieten: Die Besucher*innen sollen demnach die Wahl haben, ob sie eine Veranstaltung live vor Ort genießen möchten oder sich ein Online-Ticket kaufen, um von Zuhause per Videostream zuzuschauen.



Auf die enge Zusammenarbeit mit dem OK54 Bürgerrundfunk wie beispielsweise bei den Stream Factory Konzerten 2020 legt die TUFA aber auch weiterhin großen Wert. „Im Veranstaltungsbereich sind wir selbstverständlich auf Einnahmen angewiesen, weshalb ein kostenfreies Angebot wie die Stream Factory für das reguläre Programm leider auf Dauer keine Lösung ist, so Geschäftsführerin Teneka Beckers. Regionale Kultur und lokal relevante Themen sollen aber weiterhin durch TUFA und OK54 unterstützt und gezeigt werden, sowie beispielsweise das Konzert des Zonta Clubs Trier zum Weltfrauentag. Das Event wird am 07.03.2012 um 17 Uhr, sowie zum Thementag am 08.03.2021 aus dem kleinen Saal der TUFA im OK54 übertragen.​





Derzeit befindet sich das Vorhaben in der Testphase und soll mit der Kabarett-Veranstaltung „Schnall dich an Schatz!“ des Duos Reisegruppe Ehrenfeld am 20.03.2021, 20 Uhr, erstmals starten. Über die Streaming-Plattform „Stream your artist“ können Online-Tickets gekauft werden, man erhält personalisierte Zugangsdaten und kann die Show am entsprechenden Datum live von Zuhause anschauen.