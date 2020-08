Jenseits der Norm

Page Content

​​Zwischen den Orsons, Hildegard Knef und Fischen in kochendem Wasser: Irgendwo in dieser Schnittmenge fühlt sich der Berliner Pop-Sänger Tristan Brusch zuhause. Aber bis zu diesem Punkt war es ein langer Weg. Brusch stammt aus einer musikalischen Familie und schrieb schon mit 14 erste Songs; damals allerdings noch auf Englisch. Nach einer künstlerischen wie finanziellen Achterbahnfahrt in der Berliner Techno-Szene findet Tristan Brusch sich plötzlich ganz weit unten wieder - und trifft Markus Winter a.k.a. Maeckes von den Orsons. Dieser Kontakt ebnet schließlich den Weg für Brusch, der nun erstmals beginnt deutsche Texte zu schreiben und seinen heute so charakteristischen Stil findet.



"Jetzt bin ich halt so ein kleiner, bisschen verwachsener Typ, mit so 'nem komischen Unterbiss und so komischen Zähnen, der so... auf jeden Fall nicht der Norm entspricht," erklärt Tristan Brusch im Interview mit Diffus. Das stört aber weder ihn selbst, noch seine stetig wachsende Fangemeinde. Im Gegenteil: Er macht sich seine "weirdness" erfolgreich zu eigen, verweist dabei auch gerne auf Hildegard Knefs Album Knef, das er für seine Vielzahl an völlig verschiedenen Songs schätzt. So ein Album sei zwar ungewöhnlich für die Pop-Musik, aber Tristan Brusch ist das egal.



Und so singt er auch in seinem bisher erfolgreichsten Song Fisch: "Ich bin ein Fisch in kochendem Wasser / Ich bin ein Schneemann in the sun / Und irgendwann macht dir nicht mal das mehr Angst." Und wenn man endlich keine Angst mehr hat, dann werden auch Operationen am faulen Zahn der Zeit​ möglich - so der Titel seiner aktuellen EP. Tristan Bruschs neuste Songs kommen dabei in gänzlich puristischem Gewand daher: Der Sänger setzt jetzt nur auf Klavier, Gitarre und Ton und ist alleine unterwegs. "Ich gehe solo auf Tour und freue mich endlos drauf. Ohne Mitmusiker muss ich auf niemanden Rücksicht nehmen, kann spontan alles umwerfen, noch näher ans Publikum heranrücken und muss meiner Goofiness keine Grenzen setzen. Bandkonzerte sind aber unersetzlich und kommen danach auch wieder," erklärt Brusch.

So intim und puristisch wird auch das Konzert von Tristan Brusch am 11. September 2020 im Brunnenhof​ stattfinden. Tickets gibt es für 20,90 Euro im Vorverkauf bei www.ticket-regional.de.

Das Konzert ist bestuhlt und findet unter Einhaltung der aktuellen Hygiene-Vorschriften statt.







Schon am 21. und 22. August veranstaltet Popp Concerts zwei Konzerte im Brunnenhof. Freitags steht dort Fortuna Ehrenfeld auf der Bühne (VVK 24,90 Euro), samstags Nicholas Müller (VVK 26,00 Euro).