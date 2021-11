Page Content

​Trier – die einst von den Römern vor mehr als 2000 Jahren unter dem Namen Augusta Treverorum gegründete Stadt in der Weinregion Mosel – ist gespickt mit Sagen und Legenden. In 18 sagenhaften Märchen, die sich an historische Überlieferungen anlehnen, nimmt Autorin und Illustratorin Mira Lob kleine und große Leser mit auf ein fantasiereiches Abenteuer durch die Jahrhunderte. Die von ihr selbst wundervoll illustrierten Geschichten sind gleichzeitig Schätze spannender Stadthistorie.

Das Märchenbuch wartet nicht nur mit spannenden Erzählungen auf, sondern hält historische Fakten und Tipps für Ausflüge fest. So ist unter anderem Wissenswertes über den Stadtgeist Rictius Varus zu erfahren, der nach seinem Tod keine Ruhe fand und als freundliches Gespenst durch die Moselstadt spukte, oder über den Trierer Domstein, den einst der Teufel aus Wut gegen die Fassade des Doms geschleudert haben soll. Ob Hexenrichter Flade, Geschichten vom Zauberstiefel, der Geißenmutter, dem einsamen Heinzemännchen oder dem Drachenhahn vom Neutor – das Trierer Märchenbuch beinhaltet die schönsten Sagen und Legenden aus der Moselstadt.

Ein illustrierter Stadtplan im Einband zeigt großen und kleinen Lesern, wo sie heute noch die Schauplätze der Märchen besichtigen können. Er lädt zu einer Entdeckungsreise in die Vergangenheit zu den Ursprungs-Orten der Märchen ein, die Trierer Stadtgeschichte lebendig werden lassen. Ein Lesevergnügen auch für Erwachsene und längst nicht nur für Trierer – zum Vorlesen und Selberlesen.

Liebevoll illustriert ist das Trierer Märchenbuch eine Fundgrube bekannter und vergessener Schätze aus der Stadthistorie, die in keinem Trierer Kinderzimmer fehlen darf.



Foto: Marzellen Verlag