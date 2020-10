Trierer Fan Logo

Page Content

​Zum neuen Corporate Design, das die Stadtverwaltung und die Trier Tourismus und Marketing GmbH eingeführt haben, gehört ein Fan-Logo für alle Triererinnen und Trierer, Vereine oder auch Unternehmen. Das Fan-Logo wird es in verschiedenen bunten Farben geben. Es zeigt die Porta Nigra aus dem neuen Stadtlogo, versehen mit einem Herz. Dazu wird ein Spruch gesucht. Alle Bürgerinnen und Bürger waren aufgerufen, bei der Suche mitzumachen. Innerhalb von zwei Wochen gingen 360 Sprüche per E-Mail, über die Seite trier-erleben.de und per Postkarte ein. Oberbürgermeister Wolfram Leibe zeigte sich begeistert: „Es ist toll, wie kreativ die Triererinnen und Trierer waren. Die vielen Einsendungen zeigen, dass sie wie erwartet tatsächlich ein Herz für ihre Stadt haben.“ Das Herz stand denn auch bei vielen der eingeschickten Sprüche im Mittelpunkt („Ein Herz für Trier“, „Hier pocht dat Herz“), andere zielten auf die älteste Stadt Deutschlands („Alt, aber geil“, „Die älteste Liebe Deutschlands“, „Verliebt seit 16 vor“), eine ganze Reihe kamen in Reimform („Mein Herz unn mein Aochta, schloan für Trier unn de Pochta“, „Von Porta bis Basilika, Trier du bist wunderbar“) und andere waren einfach nur lustig und kreativ („Trier tra trullala“ oder „Es gibt kein Trier auf Hawaii“). Alle Einsendungen werden ab Mittwoch, 7. Oktober, im Schaufenster in der Fleischstraße 52 ausgestellt.



Unser Herz schlägt Trier

Trier – einfach quant

Mein Herz pochta!

Doa semmer doahämm!



Die Abstimmung läuft vom 2. bis zum 16. Oktober über die Internetseite Die Abstimmung läuft vom 2. bis zum 16. Oktober über die Internetseite trier-erleben.de. ​ Anschließend wird der Gewinner bekannt gegeben. Das neue Logo wird mit dem Spruch anschließend auch auf einem Stadtbus präsentiert und steht dann zum Download auf trier.de zur Verfügung. Die Einsender der vier Gewinnersprüche erhalten Einkaufsgutscheine der City Initiative Trier.



Für die Jury war die Auswahl nicht leicht, denn der Spruch soll möglichst viele Triererinnen und Trierer ansprechen, zum Logo passen und zugleich einprägsam sein. Folgende vier wurden aus den 360 ausgewählt und stehen ab Freitag, 2. Oktober, zur Wahl: