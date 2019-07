Einkaufen mit Musik

Page Content

​Seit seiner Premiere am 17. April lockt der Trierer Abendmarkt nach Feierabend auf den Viehmarktplatz. Immer mittwochs zwischen 16 und 20 Uhr bieten regionale Erzeuger Blumen und Kräuter, frisches Obst und Gemüse, Viez und Wein, Wurst, Käse und andere Leckereien an. Alle 14 Tage wird es ab sofort auch ein musikalisches Rahmenprogramm geben.​



Am heutigen Mittwoch ist das menschlich-tierische Duo "Amo & Robin" zu Gast. Gitarrist Amo Kreutz hat sich in den letzten Jahren einen Namen als Straßenmusiker gemacht, der auch bei mittelalterlichen Festivals oder Folk-Veranstaltungen auftritt. Treuester Fan seiner irischen, schottischen und keltischen Folksongs ist Hund Robin. Der bekleidet darüber hinaus auch die Funktion​ des (nicht immer) stillen Bandmitglieds und M​​​askottchens. Zusammen präsentiert das Duo aus Ulmen unaufgeregte und eingängigen Balladen, Volkslieder und Weisen in allerlei Sprachen und Dialekten. Dabei erzählt Amo Kreutz auch immer wieder die Hintergründe zu den einzelnen Songs.





Foto: Hannah Sauer