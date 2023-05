Trier im Fokus: Neue Ausstellung in Stadtbücherei

Page Content

​Alle drei zeigen Exponate mit Bezug zu ihrer Heimatstadt Trier. Ambrock stellt ihren Teil der Ausstellung unter den Titel: „Designspielarten und klassische Malerei“, Binder zeigt „Urban Sketching und anderes Phantastisches“ und Jönson präsentiert „Trierisches und Tierisches“.



Uwe Jönson – gebürtiger Trierer – begann vor rund 40 Jahren sich mit Malerei zu beschäftigen. Volkshochschulkurse und Unterricht bei Trierer Malern haben sein Talent gefördert und beflügelt. Er selbst bezeichnet sich als „Impressionisten“. Er arbeitet mit Wasserfarben, dick mit dem Pinsel auf Zeichenpapier aufgetragen. Als Vorlage nimmt er Fotos, am liebsten seine eigenen, wenn möglich auf Reisen aufgenommen. Die Vernissage mit Maike Ambrock findet am Donnerstag, 25. Mai 19 Uhr, in der Stadtbücherei statt. Ein Workshop zur Gestaltung von Post- und Klappkarten mit Maile Ambrock findet am Samstag, 10 Juni von 10 bis 13 Uhr statt. Eine Anmeldung ist nicht erforderlich.





Text: Stadt Trier​



Maike Ambrock ist in Hagen (Westfalen) geboren und lebt heute in Trier. Ihre Lieblingsthemen sind Architektur, Landschaft oder Lichtstimmungen, die sie besonders gerne im Aquarell festhält. Susanne Binder hat vor kurzem das Diplomstudium der Freien Kunst an der Europäischen Kunstakademie absolviert, davor hat sie an zahlreichen Mal- und Zeichenkursen teilgenommen.