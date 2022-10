Page Content

​ Immer mehr Unternehmen, Selbstständige und Start-Ups nutzen die flexiblen Arbeitsräume. Langwierige Mietverträge und Kosten für die Büroausstattung entfallen und im Gegenzug gewinnt man ein starkes interdisziplinäres Netzwerk innerhalb der umtriebigen Coworker-Szene. In Trier betreibt ZWO65 Coworking, als größter lokaler Anbieter, mittlerweile insgesamt vier Standorte.

Mit dem Coworking Space Southside in der Trierer Saarstraße eröffnet Inhaber Stefan Millen nun seinen zweiten eigenen Standort. Der zentral gelegene Coworking Space bietet seinen Mietern mehrere Team- und Einzelbüros sowie Schreibtische in einem inspirierenden Open Space. Darüber hinaus wird der einladende Loungebereich künftig zum Schauplatz für spannende Business-Events in der Region.

Die offizielle Einweihung des Spaces fand mit einem Tag der offenen Tür am 14.10. 22 ab 15 Uhr in der Saarstraße 21 in 54290 statt.