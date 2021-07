Page Content

​Die Mitgliedsbetriebe der City-Initiative Trier e.V. präsentieren in Zusammenarbeit mit Vereinen, Schulen, Kindergärten und vielen weiteren Institutionen eine Vielzahl an unterschiedliche Spielangeboten für jede Altersklasse.



Interessierte Einrichtungen, Vereine und weitere Institutionen, die sich mit einer Aktion bei TRIER SPIELT einbringen möchten, haben bis Freitag, 16. Juli 2021, noch die Gelegenheit, ihre Spielidee bei der CIT vorzustellen, um so einen Tag lang Teil der familienfreundlichen Einkaufs-, Kultur- und Erlebnisstadt Trier im Zeichen der sympathischen gelben Sonne zu werden.



Anmeldung und weitere Informationen:

City-Initiative Trier e.V.

Telefon: 0651-4602638 oder E-Mail: info@city-initiative-trier.de​ Interessierte Einrichtungen, Vereine und weitere Institutionen, die sich mit einer Aktion bei TRIER SPIELT einbringen möchten, haben bis Freitag, 16. Juli 2021, noch die Gelegenheit, ihre Spielidee bei der CIT vorzustellen, um so einen Tag lang Teil der familienfreundlichen Einkaufs-, Kultur- und Erlebnisstadt Trier im Zeichen der sympathischen gelben Sonne zu werden.City-Initiative Trier e.V.Telefon: 0651-4602638 oder E-Mail: info@city-initiative-trier.de​





Neben dem Spaß an Spiel und Sport sowie der Freude an Kreativität stehen auch in diesem Jahr künstlerische Beiträge und spielerisches Lernen auf dem Programm.