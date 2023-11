Page Content

​Trier (red). Es ist wieder Lesezeit: Die City-Initiative Trier e. V. ruft im Rahmen des bundesweiten Vorlesetags unter dem Motto "Vorlesen verbindet" zum fünften Mal zu "TRIER LIEST" auf.

Was gibt es Schöneres, als es sich in der kalten Jahreszeit mit einem guten Buch gemütlich zu machen, zu lesen oder eben auch etwas vorzulesen! Gemeinsames Vorlesen verbindet, schafft Nähe und kann noch viel mehr: Es ist die wichtigste Voraussetzung, um gut lesen zu lernen, bestärkt Kinder, neugierig die Welt zu entdecken – und ist so ein Schlüssel für ihre Zukunft.

Am Freitag, den 17. sowie am Samstag, den 18. November 2023 möchte die City-Initiative gemeinsam mit verschiedenen Partnern das Interesse für Bücher wecken, das Thema Lesen an verschiedenen Orten in der Stadt erlebbar machen und das Buch mit all seinen Seiten gebührend feiern.

Ein besonderes Highlight: Die Leseaktion im Frankenturm am Freitag, 17. November 2023. Zu Gast ist Florian Valerius, Autor, Buchblogger und diesjähriger Juror des Deutschen Buchpreises. Er stellt ab 18:00 Uhr die besten und spannendsten Titel der Buchsaison im lockeren Gespräch vor, und hat sicher auch schon einige Anregungen und Geschenkideen für die kommenden Feiertage im Gepäck.

Natürlich erlebt auch die beliebte vorweihnachtliche Buch-Wunschzettel Aktion eine Neuauflage. Die Teilnahmebedingungen sind denkbar einfach: mitmachen können alle Kids und auch Jugendliche bis zum Alter von 18 Jahren.





Den Buch-Wunschzettel, den man ab dem 17. November online unter www.treffpunkt-trier.de findet, einfach ausgefüllt bis Mittwoch, 06. Dezember 2023 an die CIT zurücksenden. Unter allen Einsendungen werden 15 Bücherwünsche ausgelost und die Gewinner erhalten Ihren Lieblingstitel pünktlich für den weihnachtlichen Gabentisch.​ Foto: City Initiative Trier (CIT)​.