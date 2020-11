Jugendliche aus Trier und Xiamen singen gemeinsam

Page Content

​Am 11. November 2010 wurde die Städtepartnerschaft zwischen Trier und Xiamen offiziell mit „Stempel und Siegel“ in einer feierlichen Sitzung des Stadtrates beschlossen. Hierzu war eine Delegation aus Xiamen zu Gast in Trier. In diesem Jahr feiern beide gemeinsam das zehnjährige Bestehen der Städtepartnerschaft.

Die Beziehungen zu Xiamen sind sehr vielfältig und haben sich in den vergangenen Jahren intensiviert. Viele Menschen in Trier und Xiamen haben bereits in unterschiedlichen Projekten dazu beigetragen. Trotz der Entfernung von über 9000 Kilometern sind zahlreiche Kontakte und Projekte entstanden – von Sport über Schüleraustausch, Musik und Malerei, Kunst und Kultur, Gartenbau und Wirtschaft bis zu Bildung und Wissenschaft.

Da in diesem Jahr aufgrund der Corona-Pandemie geplante Projekte und Besuche nicht stattfinden können, haben beide Städte ein für die Partnerschaft neues Format des Austauschs entwickelt. Junge Menschen aus beiden Städten kommen im virtuellen Raum zu einem gemeinsamen Konzert zusammen. Hierzu hat der Jugendchor des Theaters Trier, unter der Leitung von Martin Folz, fünf Lieder aufgenommen und an unterschiedlichen Orten in Trier präsentiert. Zwei Schulchöre aus Xiamen sind dieser Idee gefolgt und haben ihre Musikstücke ebenfalls an besonderen Orten in Xiamen eingespielt. Diese Auftritte wurde dann in Xiamen zu einem gemeinsamen virtuellen Chorkonzert zusammengefügt.

Zum zehnjährigen Jubiläum der Städtepartnerschaft wurde dieses Video am Samstag, den 21. November 2020, sowohl im lokalen Fernsehen in Xiamen als auch im offenen Kanal OK54.de präsentiert. Zu sehen ist das 40-minütige ​​Video außerdem auch seit Sonntag über einen Link auf der Homepage der Stadt Trier auf www.trier.de.