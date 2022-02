Page Content

​Trier (red). Die Tournee "Unser Blauer Planet II - Live In Concert" kann aufgrund der aktuellen Lage nicht stattfinden. Ersatztermine sind nicht möglich. Betroffen davon ist auch die Show, die für den 09. März 2022 in der Arena, Trier geplant war.

Der Eintrittspreis wird den Kund:innen von der Stelle erstattet werden, an welcher die Tickets erworben wurden. Bei einem Online-Kauf via Eventim werden Kartenkäufer:innen vom Anbieter direkt kontaktiert werden und müssen nicht aktiv werden.



Comedian Ralf Schmitz, der mit seinem neuen Programm "Schmitzefrei" am 12. März 2022 in der Arena Trier gastieren wollte, hat seine Tour ins nächste Jahr verlegt. Neuer Termin in der Arena ist nun der 14. Januar 2023.



Bereits gekaufte Tickets behalten ihre Gültigkeit für die neuen Termine. Sollten die Termine nicht wahrgenommen werden können, ist es möglich die Tickets bei der Vorverkaufsstelle oder Ticketplattform, bei der die Tickets gekauft wurden, zurückzugeben.