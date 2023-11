Page Content

​Nathalie Paßiwan (Foto: Emilie Haag)

Trier (red). Die Dolphins blicken nach zwei erfolgreichen Auswärtsspielen optimistisch auf ihr nächstes Heimspiel. Trainer Dirk Paßiwan ist entschlossen, an die jüngsten Erfolge anzuknüpfen. Die Siege in Köln und Warendorf haben das Team gestärkt und in der Tabelle auf den fünften Platz gebracht. Besonders hervorzuheben ist die Entwicklung junger Spieler wie Patrick Dorner, die zunehmend Verantwortung übernehmen.

Gegen die München Iguanas, die als Aufsteiger beeindruckend in die Saison gestartet sind, erwarten die Dolphins ein herausforderndes Spiel. Die Iguanas haben bereits bemerkenswerte Siege gegen Frankfurt und Köln erzielt. Paßiwan warnt davor, den Gegner zu unterschätzen, und hebt die Stärke der Iguanas hervor, insbesondere in Bezug auf erfahrene Spieler wie Florian Mach und Gabriel Robl. Trotz Verletzungen wichtiger Spieler bleiben die Iguanas ein ernstzunehmender Konkurrent.

Für die Dolphins ist es wichtig, mit der gleichen Konzentration und dem Selbstvertrauen der letzten Spiele anzutreten. Der Schlüssel zum Erfolg liegt in einer aggressiven Verteidigung und einer effizienten Offensive. Paßiwan betont, dass der Fokus auf Teamarbeit und guten Spielzügen liegen muss, um den dritten Sieg in Folge zu sichern.



Samstag, 11. November 2023, 18:00 Uhr, Sporthalle am Mäusheckerweg