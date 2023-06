Von Kopfstein-Laster bis Mund-Art

​Premieren, Premieren, Premieren: Das beliebte Trier für Treverer-Programm nimmt in Sachen Insider-Neuerfahrungen kein Blatt vor den Mund. Ganz im Gegenteil: Egal, ob in Trierer Mundart durch den Dom, mit erstaunlichem Quizwissen durch die Stadt oder auf den Spuren von Fischers Maathes durch die abendlichen Gassen: Sprachgewandt, neugierig und augenzwinkernd sollte sein, wer sich am Wochenende des 16., 17. und 18. Juni auf den Weg macht.



Apropos Spaß: Den hatte auch Fischers Maathes stets auf seinen Gängen durch Trier dabei. Bis heute faszinieren und belustigen seine Witze und augenzwinkernden Geschichten all jene, die sie erzählt bekommen. Grund genug, dem gelernten Buchbinder, Zigarrenhändler, Demokraten und Witzbold eine Sonderführung zu widmen. Zum Glück kennt hat Alf Keilens Nachtwächter-Alter Ego, Jacobus

Fischer d.J., Maathes wie kein zweiter – schließlich sind die beiden verwandt. Daher kann er die Schauplätze von Maathes Leben zeigen und als Onkel des Trierer Originals natürlich auch einige Familieninterna über seinen Neffen und dessen Schulkollegen Karl Marx preisgeben. Am Freitag, 16. Juni, startet Jacobus mit seiner Gruppe um 21:30 Uhr in den amüsanten Abend.

Nicht zuletzt wartet auch Ewald Thömmes mit einigen Eigenheiten auf. Nach seinen jetzt schon legendären​ und meist ausverkauften Touren zu Trierer Brunnen und Trierer Portalen bzw. Türen er-zählt er im dritten Teil über die Straßennamen der Innenstadt. Hierbei geht es nicht um die Haupt-straßen, sondern um den Charme und die historischen Hintergründe enger Gässchen und kleiner Plätze. Wer weiß zum Beispiel, was sich in der Rindertanzstraße abgespielt hat, wer am Breitenstein sein Krämerladen hatte, oder wo sich die Gasse „Am Zündel“ befindet? Dass das neu erworbene Wis​sen an ausgewählten Orten direkt mit einem besonderen Tropfen Wein gefeiert werden kann, dürfte nicht nur Fans des Kopfstein-Lasters freuen.



Tickets für alle Führungen müssen im Vorfeld erworben werden: In der Tourist-Information selbst, über www.ticket-regional.de sowie an allen Ticket Regional-Vorverkaufsstellen. Alle weiteren Trier für Treverer-Führungen finden Interessierte unter www.trierfuertreverer.de.

Text: Stadt Trier​​



Ebenfalls nicht auf den Mund gefallen darf sein, wer beim neuen Quiz von Daniela Ganz mitmachen will. Egal, ob Familienknobelei oder Einzelkämpfer-Rateheld: Bei dieser Stadtführung durch Trier wird die spannende Reise durch 2000 Jahre Geschichte von ganz viel Eigenengagement flankiert. Denn einige außergewöhnliche Infos erzählt der Gästeführer nicht direkt – sie müssen erraten werden. Wer wird am Ende die Quizkrone und einen Trier-typischen Preis mit nach Hause nehmen? Einheimischer oder Gast, alter Trier-Hase oder Nachwuchsmoselaner? Egal, denn die meisten Geschenke dieser Führung sind für alle da: Spannung, Spaß und Unterhaltung! Der Beginn der Führung muss jedoch nicht erraten werden: Er ist am Sonntag, 18. Juni, um 14:00 Uhr an der Porta Nigra.