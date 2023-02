Page Content

​„Die Bedingungen, Wetter und Abläufe vor Ort waren top organisiert. Die Mannschaft ist sehr konzentriert und engagiert aufgetreten. Wir konnten sehr gute Erkenntnisse ziehen. Jetzt gilt es weiter intensiv und konzentriert zu trainieren, wir haben noch Arbeit vor uns“ zieht Cheftrainer Josef Cinar ein positives Fazit zum Ende des einwöchigen Trainingslagers in Side.

​Die Tage an der türkischen Riviera waren eng getaktet. Täglich traf sich die Mannschaft morgens zum gemeinsamen Frühstück. Danach folgte jeweils die erste Trainingseinheit des Tages und im Anschluss die Mittagsruhe mit einer zweiten Mahlzeit, Regeneration und Physiobehandlung. An dieser Stelle leistete SVE-Physiotherapeut Jonas Backes einen großartigen Job und spulte ein gewaltiges Pensum bei der Behandlung der Spieler ab, was schlussendlich dazu führte, dass ich in der Türkei kein weiterer Spieler verletzte. Am Nachmittag absolvierten die Jungs mit der Porta auf der Brust in der Regel eine zweite Trainingseinheit.

Im ersten Testspiel trafen die Blau-Schwarz-Weißen mittwochs auf den rumänischen Zweitligisten CS Minaur Fotbal. In diesem Spiel musste sich die Cinar-Elfl mit 0:2 (0:0) geschlagen geben. Eintracht-Cheftrainer Josef Cinar war nach diesem Spiel nicht zufrieden mit der Leistung seiner Mannschaft. In den darauf folgenden Trainingseinheiten wurde dann noch mal intensiv auf die gesehen Abläufe hingewiesen und Fehleranalyse betrieben.

Im zweiten Testspiel, ebenfalls gegen einen rumänischen Zweitligisten (AFK Csikszereda Miercurea Ciuc), zeigte die sich die Mannschaft bereits stark verbessert. Mit dem Schlusspfiff erzielte Jason Thayaparan den verdienten 1:1-Endstand, nachdem die Rumänen in der ersten Halbzeit in Führung gegagenen waren. Bemerkenswert war, dass die Mannschaft von und 30 Trierer Fans, die den weiten Weg in die Türkei antraten, lautstark angefeuert wurde.

Am letzten offiziellen Trainingstag gab es dann am Nachmittag trainingsfrei. Die freie Zeit konnten die Spieler dazu nutzen, um die Umgebung vor Ort zu erkunden. In der Woche fand zudem ein gemeinsamer Quizabend sowie mehrere Ausflüge statt. Mit Ankunft am Flughafen Köln/ Bonn am Sonntag wurde dem Kader zwei Tage Urlaub gewährt. Der nächste Zwischenstand der Vorbereitung wird am kommenden Samstag sichtbar sein, wenn die Eintracht im letzten Testspiel der Vorbereitung auf den FK Pirmasens trifft.







Text: Eintracht Trier

