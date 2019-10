Ein Post-Punk-Geheimtipp

Page Content

​Wer sind Total Victory? Diese Frage zu beantworten stellt sich als schwieriger heraus, als gedacht. Total Victory sind fünf Musiker aus Bolton, UK. So weit, so klar. Die fünf machen Post-Punk. Oder doch nicht? Bei Facebook lautet das Genre „Whatever“ und offenbar ist man der Bezeichnung Post-Punk generell müde geworden. Bessere Vorschläge mögen bitte ans Management geschickt werden. So weit, so Punk. Aber wie passt nun ihre Musik in dieses doch eher unscharfe Bild? Einmal querhören durch die Diskografie bestätigt: Den Punk können Total Victory nicht leugnen. Ganz offen rau und unperfekt hört man an ein oder anderer Stelle durchaus auch Anleihen von den Urvätern des Genres. Aber da ist noch viel mehr als reiner Punk, für das auch die Autorin keine besseren Worte als Post-Punk findet. Sorry, guys. Wer diese Briten besser verstehen will, der kommt nicht daran vorbei, sich das Ganze einmal live zu Gemüte zu führen. Und welchen besseren Ort könnte es dafür in Trier geben, als Lucky's Luke?

Aber Total Victory kommen aber natürlich nicht alleine nach Trier: Auch Cut City treten die Reise an die Mosel an. Die Band aus Göteborg mutet etwas weniger ungeschliffen an als Total Victory und schafft dabei ein lupenreines 80er Jahre Post-Punk-Feeling. Mit diesen beiden Bands hat Popp Concerts ein kleines aber feines Konzert-Highlight für Punk und Post-Punk Freunde auf die Beine gestellt. Total Victory und Cut City spielen am 26. Oktober um 20:00 Uhr in Lucky's Luke.

Tickets gibt es für 13,50 Euro im Vorverkauf, zum Beispiel bei Tante Guerilla​.









Foto zVg: Popp Concerts