​Das Virus hat Schauspieler*innen das Substantielle ihrer Kunst geraubt: den Bühnenraum und die darin stattfindende Zusammenkunft. Regisseur und Schauspieler Alexander Ourth stellt sich daher in seinem aktuellen Projekt ‚Der Untergang der Titanic‘ die Frage, was bedeutet eigentlich Theater und was davon, lässt sich in den digitalen Raum hinüberretten?













Foto: Tufa Trier



Unter Trägerschaft der Tufa Trier schloss er sich mit sechs weiteren Trierer Theatermacher*innenzusammen, um die Gesetze und Möglichkeiten des theatral noch wenig erschlossenen ‚digital space‘zu erforschen. Inszeniert wird Hans Magnus Enzensbergers bekanntestes Werk „Der Untergang derTitanic“, welches auf einer Vielzahl von Ebenen die Geschichte des Untergangs des berühmtenSchiffes erzählt.In insgesamt 25 Szenen wagt man sich mit unterschiedlichen Herangehensweisenauf die digitale Bühne und experimentiert dabei auch mit artverwandten Medien: Stop-Motion-Animation, Motion-Capturing, Game Design, Illustration und Klangkunst. Bei diesem innovativenTheaterprojekt möchte man auf Feldern kollaborieren, die für das klassische Theater noch Neulandsind und mit Künstler*innen dieser Sparten in Kontakt kommen.Dem kommt es entgegen, dass In Enzensbergers Stück immer wieder die Sichtweisen wechseln. Soerfährt der Leser bzw. Zuschauer von politischen Diskursen, der existentiellen Not einesUntergehenden, der Sorge der Ingenieure sowie von den Gedanken der Künstler und Philosophen.Diese Erzählform ermöglicht den Beteiligten jede Episode mit unterschiedlichen Ansätzen undVorstellungen davon, wie man digitales Theater macht, anzugehen. Fragmenthaft, wie der zugrundeliegende Text von Enzenzberger, wird die Geschichte vom Untergang der Titanic in digitaler Form und mit ganz unterschiedlichen Herangehensweisen erzählt.Die bereits während des ersten Lockdowns im Frühjahr 2020 entstandene Idee befindet sich nun inder Umsetzung und wird in Kürze auf einer eigenen Website ( www.titanic-tufa.de ) zu sehen sein.Regie: Judith Kriebel, Hannah Ma, Elke Reiter, Sebastian Gasper, Alexander Ourth, Stephan VanecekGefördert durch: Fokus Kultur Rheinland-Pfalz, Stadt Trier, Kulturstiftung Trier