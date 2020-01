Page Content

hunderttausend.de: Du hast gerade dein erstes Album ​veröffentlicht und bist jetzt der erste Live-Act bei einer "Bääähm - Hip-Hop und Good Vibes". Erzähl doch erstmal über dich und Moongolf.



Timbo:​ Über mich persönlich gibt es nicht so viel zu erzählen außer dass ich hier in Trier Intermediales Design an der Hochschule studiert habe. Dieser Medien-Background hat Moongolf sicherlich sehr gut getan. Mein Geld verdiene ich freiberuflich im Medien-Bereich. Ansonsten ist da nur Musik. Morgens wenn ich aufwache und abends wenn ich schlafen geh hab ich Musik auf den Ohren. Nur selten, aber meistens nach einem langen Tag im Studio gönn ich meinen Ohren mal eine kleine Pause um sich zu regenerieren.



Am 27. Dezember 2019 erschien Moongolf. Das gesamte Album ist eine DIY-Produktion! Das bedeutet ich habe die Beats produziert, die Texte geschrieben, gerappt und schließlich auch alles abgemischt. Unterstützung hatte ich dabei lediglich von meinen beiden besten Homies LeFunk und Yabinnick, die auch in Trier wohnen. Yabinnick hat all seine Erfahrung als Producer mit mir geteilt und geholfen wo er konnte, LeFunk hat das einzige Feature auf dem Album, das sagt schon alles.



Hattest du vorab eine Idee, wie Moongolf klingen soll?

Musikalisch hab ich mir für mein erstes Album viel vorgenommen. Kein Track sollte wie der andere klingen! So sind auf dem Album mehrere Musikgenres vereint ohne dabei, was mir besonders wichtig war, einen stimmigen und wiedererkennbaren Gesamt-Sound zu kreieren. Ich denke viele Leute können hier auf ihre Kosten kommen und es freut mich auch immer wieder von Freunden die eigentlich aus dem Rock, Techno oder anderen Musikrichtungen kommen zu hören, dass sie meine Musik feiern. Ich wusste, dass das Album für immer mein erstes bleiben wird und habe dementsprechend viele Tage und Nächte im Studio verbracht um alles aus den Tracks rauszukitzeln.



Der Sound ist also ziemlich vielseitig. Wie sieht es thematisch aus?



Thematisch handelt Moongolf von meiner Flucht auf den Mond, da mir die hektische und stressige Welt keine andere Wahl ließ, als mal eine Weile das Weite zu suchen. Moongolf ist somit auch konsum- und gesellschaftskritisch.



Und wo kann man Moongolf hören und deine Reise auf den Mond verfolgen?