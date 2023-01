Page Content

​Am Samstag, den 04. März, steigt das Auftaktspiel im neuen Jahr gegen den TSV Steinbach Haiger. Anpfiff der Partie im Moselstadion ist um 14:00 Uhr. Zwei Wochen später, am Samstag, den 18. März, gastiert der Bahlinger SC um 14:00 Uhr zum zweiten Liga-Heimspiel des Jahres in Trier. Wiederum zwei Wochen später, am Samstag, den 25. März, empfängt die Eintracht die SG Barockstadt Fulda-Lehnerz im heimischen Stadion.

Hier gibt's Tickets: Die Tickets bekommt Ihr im Ticket-Onlineshop oder in der Geschäftsstelle. Neuerdings ist auch die Zahlung per PayPal über Ticket Regional möglich!

SVE-Fans, die nicht nur gegen Steinbach, Bahlingen und Fulda, sondern bei allen acht SVEHeimspielen in der Rückrunde live im Moselstadion mitfiebern möchten, können weiterhin die Rückrundendauerkarte erwerben. Wir freuen uns auf Eure Unterstützung!





Text: Eintracht Trier