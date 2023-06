Theater und Universität rücken in Trier enger zusammen

Page Content

​Prof. Dr. Dr. h.c. Michael Jäckel, Präsident der Universität Trier, hat gemeinsam mit Manfred Langner und Lajos Wenzel, den beiden Intendanten des Theaters Trier, einen Kooperationsvertrag unterzeichnet. Von der Vereinbarung profitieren an der Universität insbesondere der Chor und das Orchester des Collegium Musicum sowie Studierende aller Fachrichtungen. Das Theater wird auf dem Campus der Universität künftig besser sichtbar sein und sein kulturelles Angebot intensiver bewerben können.



„Das Collegium Musicum ist ein bedeutendes musikalisches Aushängeschild der Universität Trier. Die lange Tradition spricht für die große Akzeptanz und die Brückenfunktion, die Musik innerhalb der Universität und über ihre Grenzen hinaus zu bauen in der Lage ist. Dafür danke ich dem bisherigen Leiter Mariano Chiacchiarini, der uns im September des vergangenen Jahres verlassen hat, noch einmal sehr. Wechsel an der Spitze von Chor und Orchester sind immer eine große Aufgabe. Wir haben nun einen neuen musikalischen Leiter, der sich bereits in den Monaten seit Oktober bewährt hat und mit Freude und neuen Ideen dieses Erfolgsvorhaben fortsetzt. Zugleich entsteht ein Modell der Zusammenarbeit, welches uns gut in die Zukunft tragen wird. Ich danke für die guten Gespräche und das gute Ergebnis: Theater und Universität rücken damit noch mehr zusammen“, so Universitätspräsident Michael Jäckel.



Ein Bestandteil des Kooperationsvertrags ist bereits seit einigen Monaten gelebte Trierer Kulturarbeit. Mit Gocha Mosiashvili hat der Studienleiter des Theaters die Leitung des Collegium Musicum der Universität Trier im vergangenen Jahr übernommen und im Februar das erste gemeinsame Konzert dirigiert. In der Vereinbarung wurde diese Praxis festgeschrieben. Künftig wird das Theater das Collegium Musicum künstlerisch betreuen und einen Dirigenten für die Durchführung der regelmäßigen Proben sowie von mindestens zwei Konzerten pro Jahr stellen. Zudem wird das Theater Trier einen Meisterkurs sowie konzertpädagogische Projekte für Studierende und Mitglieder des Collegium Musicum anbieten.



Schriftlich fixiert wurde zudem eine seit vielen Jahren etablierte Tradition: Das Philharmonische Orchester des Theaters wird auch künftig das Programm der festlichen Eröffnung des Wintersemesters beim „Dies academicus“ mit einem Konzert an der Universität bereichern.

Als neues Format wird jeweils zu Beginn des Wintersemesters eine exklusive Theatervorstellung mit anschließendem Meet and Greet für alle Studierenden der Universität eingeführt. Insbesondere für Ein-geschriebene im Studiengang „Theaterwissenschaft und lnterkulturalität" attraktiv sind praxisbezogene Hospitationen im Theater und Workshops mit Dramaturginnen oder Regisseuren. Unabhängig von ihrem​ Fach können Studierende in mehrwöchigen Praktika Einblicke in unterschiedliche Berufsfelder am Theater erhalten. Studierende, die sich für eine Abschlussarbeit im Themenfeld Theater interessieren, werden bei der Umsetzung unterstützt.





Text: Theater Trier​



„Wir freuen uns schon sehr auf die erste, exklusive Veranstaltung des Theaters für die Studierenden der Uni, bei der sich bereits vielfältige spannende Begegnungen mit den Künstlern unseres Hauses ergeben werden“, so die beiden Intendanten des Theaters. „Ein Schwerpunkt der engen Kooperation wird in den Bereichen Musik und Konzerten liegen, aber auch in den Sparten Schauspiel, Oper und Tanz wird es zu einer Reihe von Angeboten des Theaters mit verschieden Praktika, Hospitationen und Workshops kommen. Wir wollen das Theater zu einer selbstverständlichen Anlaufstelle für Studierende machen – der Augustinerhof wird in Ergänzung von Campus I und II zum Campus III der Universität.“