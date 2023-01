Page Content

​Sinnlichkeit, Tod, Einsamkeit: Wie kein anderes seiner Stücke vereint „Endstation Sehnsucht“ die Hauptthemen des dramatischen Werkes von Tennessee Williams.

​Mit diesem Klassiker der Moderne hat er ein ungeheuer atmosphärisch dichtes, aufregendes und packendes Schauspiel geschrieben. Zwei Welten prallen darin mit voller Wucht aufeinander: Blanche, die verarmte, großbürgerliche Südstaatenschönheit aus Laurel, Mississippi, kommt nach New Orleans. Das Leben dort spielt sich auf der Straße und in engen Räumen ab, Privatsphäre gibt es nicht. Es wird geschwitzt, getrunken, geraucht, geflucht und gepokert. Wie eine Botschafterin aus einer anderen Welt dringt Blanche mit Parfümduft, einem Koffer schöner Kleider und anderen Relikten aus glanzvolleren Tagen in den Alltag ihrer Schwester Stella und deren Ehemann Stanley Kowalski ein. Hier kollidieren Welten, die schon seit Gründung der USA ein Spannungsfeld bilden. Blanches Welt aus Traum und Illusion verträgt sich nicht mit dem realistischen, grundständigen Realismus von Stanley Kowalski. Was die beiden Kontrahenten verbindet, ist die Suche nach einer als richtig empfundenen Existenz. Die explosive Leidenschaft und unbändige Sehnsucht, die sie in ihrem täglichen Kampf ums Überleben antreiben, wurden titelgebend für das Stück. Und so kommt es schließlich zu einer offenen Konfrontation zwischen Blanche und Stanley, die sich in einer alkoholgetränkten Nacht voller Abscheu und Begierde aufeinander stürzen.





Premiere: Samstag, 11.02.2023, um 19:30 Uhr im Großen Haus





Weitere Termine:

Fr, 17.03.2023 19:30 Uhr

So, 26.03.2023 18:00 Uhr

Di, 04.04.2023 19:30 Uhr

Sa, 20.05.2023 19:30 Uhr

So, 28.05.2023 16:00 Uhr

Mi, 31.05.2023 19:30 Uhr





Karten sind online auf www.theater-trier.de erhältlich sowie an der Theaterkasse (Montag bis Freitag von 10:00 Uhr bis 18:00 Uhr, Samstag von 10:00 Uhr bis 13:00 Uhr) via E-Mail an theaterkasse@trier.de sowie telefonisch unter 0651 718 1818.





Text und Bild: Theater Trier

