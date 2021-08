Page Content

​Welche Inhalte bräuchte man wohl für den perfekten Theaterabend? Sommer, Garten, ein Glas Wein, und natürlich ein wunderbares Theaterensemble. Zum Glück hat das Theater Trier genau diese Kombination zusammengestellt.

Zum Inhalt: Theseus hat Hippolyta entführt und zwingt sie zu einer Heirat. Helena liebt Demetrius. Hermia liebt Lysander. Beide Männer lieben erst Hermia, dann Helena. Puck treibt seinen Unfug und der kleine Amor verschießt seine Pfeile mit einer diebischen Freude. Beim Königspaar der Elfen kriselt es gewaltig, da hilft nur eine List, um einen vermeintlichen Frieden wiederherzustellen. Am Ende des Stücks sind alle Paare wieder glücklich vereint – oder?!

Verantwortlich für das Gesamtkonzept zeichnet das Leitungsteam des Bürgertheaters Nina Dudek und Stephan Vanecek, das bereits mehrfach in verschiedensten Konstellationen miteinander gearbeitet hat. Besonders stolz ist das Theater darauf, dass das Stück mit MUTBÜRGERN von sieben bis siebzig Jahren realisiert wird. Das elfköpfige Ensemble hat bereits in der vergangenen Spielzeit begonnen, über Plattformen der sozialen Medien an dem Stück zu arbeiten. Dabei herausgekommen ist ein Stück, das einen kurzweiligen Theaterabend in einer lauen Sommernacht verspricht.





Premiere am Freitag, 29. August, um 17:00 Uhr im Theatergarten

Inszenierung: Nina Dudek & Stephan Vanecek Bühne: Joachim Schmitt & Nina Dudek Kostüme: Stephan Vanecek Mit Laiendarstellerinnen und –darstellern des Bürgertheaters.

Weitere Termine:

03.09.2021 17:00 Uhr 05.09.2021 17:00 Uhr





Foto: Johannes Friedrich









​