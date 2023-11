"Der Trafikant" feiert am Donnerstag Premiere

Page Content

​​(Trier) "Das ist nicht der Kanal, der da stinkt, das sind die Zeiten," bekommt der junge Franz Huchel gleich bei seiner Ankunft in Wien von einer fremden Frau um die Ohren geworfen. Gerade vom beschaulichen Leben am Attersee angekommen, lernt der Protagonist in Robert Seethalers eigener Bühnenfassung seines Bestsellers "Der Trafikant", dass in der Großstadt ein anderer Wind weht. Franz muss in der Trafik - also in einem Kiosk - eines Bekannten seiner Mutter Geld verdienen, verliebt sich gleich etwas unglücklich in die Böhmin Anezka und wird immer drängender mit den politischen und gesellschaftlichen Entwicklungen im Österreich Ende der 1930er Jahre konfrontiert.

Helfen können ihm da nur seine Neugierde auf die Welt, die klare Haltung des Trafikanten Otto Trsnjek, von dem er sich einiges abschauen kann, und natürlich die mal beruhigenden, mal irritierenden Ratschläge Sigmund Freuds, den Franz bald kennenlernt. Denn zu den Wirren der Zeit kommt Franzens eigene Suche nach der Liebe, seinem Platz im Leben und nach politischer Mündigkeit. Da braucht es gute Freunde an der Seite.

Christina Gegenbauer erzählt die Geschichte des jungen Mannes in dunklen Zeiten mit Poesie, Witz und einem genauen Blick für den Einfluss der großen Politik auf die kleinen Männer und Frauen. Wie man sich im menschlichen Miteinander verhält, ist immer auch eine Entscheidung. So handelt das Stück ebenso von einer inspirierenden Freundschaft in finsteren Zeiten wie von der Notwendigkeit von Zivilcourage.

Inszenierung: Christina Gegenbauer, Ausstattung: Frank Albert, Musik: Nicolai Efendi, Regieassistenz: Mathias Kremer, Dramaturgie: Karen Schultze. Mit: Raphael Christoph Grosch, Paul Hess, Michael Hiller, Klaus-Michael Nix, Tamara Theisen, Barbara Ullmann, Florian Voigt.





Restkarten für diese Aufführungen gegebenenfalls an der Abendkasse. Zusatztermine wird es ab Februar geben. Karten sind online auf www.theater-trier.de erhältlich sowie an der Theaterkasse (Montag bis Freitag von 10:00 Uhr bis 18:00 Uhr, Samstag von 10:00 Uhr bis 13:00 Uhr) via E-Mail an theaterkasse@trier.de sowie telefonisch unter 0651 718 1818.



Do. 09.11.2023 um 19:30 Uhr (Premiere)Mi. 15.11.2023 um 19.30 UhrFr. 15.12.2023 um 19:30 UhrSo. 17.12.2023 um 18:00 Uhr