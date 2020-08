Vorverkaufsstart am Theater Trier unter besonderen Bedingungen

Page Content

​Das Theater Trier startet mit großer Freude in die neue Spielzeit 2020/21. Am 1. September findet seit Mitte März wieder die erste Vorstellung im Großen Haus statt. Auf dem Programm steht die Wiederaufnahme des erfolgreichen Schauspiels Marlene. Um die Sicherheitsabstände zwischen den Besucherinnen und Besuchern im Großen Haus gewährleisten zu können, muss die Anzahl der Sitzplätze von 622 auf derzeit etwa 140 Plätze reduziert werden. Die Sicherheit der Zuschauerinnen und Zuschauer als auch der Künstlerinnen und Künstler auf der Bühne steht nach wie vor für das Theater an oberster Stelle.

Am 22. August 2020 startet der Vorverkauf für die neue Spielzeit, aufgrund der Corona-Pandemie jedoch unter besonderen Bedingungen. Viele Vorstellungen können nicht im freien Verkauf angeboten werden. Die zur Verfügung stehenden Sitzplätze bleiben zu großen Teilen den Abonnentinnen und Abonnenten vorbehalten. Das Theater bittet um Verständnis, dass die Nachfrage des Publikums daher nur eingeschränkt bedient werden kann. Zudem ist es aktuell nur möglich, Karten im Vorverkauf bis zum 31. Dezember 2020 anzubieten. Für die Vorstellungen ab 1. Januar 2021 beginnt der Vorverkauf im November.

Für folgende Vorstellungen können Tickets angeboten werden:

Marlene am 1. und 5. September

Gott am 12. und 13. September

Die Krönung der Poppea am 20. September

Ein ganz gewöhnlicher Jude am 10. und 11. Oktober

alle Sinfoniekonzerte bis zum 31. Dezember



Auf und Davon am 27. September

Kabale und Liebe am 6. Dezember



Für alle weiteren Vorstellungen gibt es drei Tage vor der Vorstellung Restkarten.



Sowohl die Einzelkarten als auch die Abonnement-Karten sind in dieser Spielzeit aufgrund der Kontaktdatenverfolgung sowie der Personalisierung nicht übertragbar und können nicht ohne Absprache mit der Theaterkasse weitergegeben werden.







In der Spielzeit 2020/21 ändern sich die Öffnungszeiten der Theaterkasse. Ab dem 31. August bleibt die Theaterkasse montags geschlossen. Von Dienstag bis Freitag ist die Theaterkasse von 10:00 Uhr bis 18:00 Uhr geöffnet und samstags von 10:00 Uhr bis 13:00 Uhr.