​Trier (red). Ein Sonnenstrahl, das Lächeln eines Menschen, ein tiefer Gedanke: Schönheit liegt in vielem verborgen. In seinem neuen Tanzabend „La bellezza infinita" entdeckt Roberto Scafati mit seinem Ballettensemble zur Premiere die unendliche Schönheit - im wahrsten Wortsinn.

Sa. 28.10.2023 um 19:30 Uhr (Premiere)

Sa. 04.11.2023 um 19:30 Uhr

Di. 21.11.2023 um 19:30 Uhr

Fr. 01.12.2023 um 19:30 Uhr

Fr. 15.12.2023 um 19:30 Uhr

So. 14.01.2024 um 16:00 Uhr

Der Trierer Ballettdirektor schlägt mit seinem Ensemble einen großen Bogen von der Entstehung der Erde, über die Entwicklung der inneren und äußeren Schönheit von Mann und Frau und deren Beziehung bis hin zu den großen Kunstwerken und deren Idealen von Schönheit, wie etwa dem Pygmalion-Mythos. Sein besonderer Blick entdeckt immer wieder neue, faszinierende Facetten, die das Verständnis von Schönheit erweitern und bereichern. Am Ende steht eine Choreografie, in der man auf das Besondere von Scafatis Weltzugang blickt.In drei Teilen inszeniert Roberto Scafati die Schönheit der Natur, der Menschen und der Kunst. Mit eigens für diesen Abend komponierten Musik von Jürgen Grözinger beginnt eine Reise durch die Zeit, die auch mit den spirituellen Kompositionen Arvo Pärts und den filmischen Klängen Jóhann Jóhansson bestritten wird. Besonders faszinierend wird der A capella-Gesang des Opern- und Extrachores des Theaters Trier unter der Leitung von Martin Folz sein, in dem die minimalistischen Kompositionen David Langs zum Klingen gebracht werden.Terminübersicht:Karten sind online auf www.theater-trier.de erhältlich, an der Theaterkasse (Montag bis Freitag von 10:00 Uhr bis 18:00 Uhr, Samstag von 10:00 Uhr bis 13:00 Uhr) via E-Mail an theaterkasse@trier.de oder telefonisch unter 0651 718 1818.