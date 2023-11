Page Content

Foto: Bo Lahola​



(red). "Ein Theaterabend gegen das Vergessen, der lange nachwirkt", urteilte die Hamburger Morgenpost über "Alice – Spiel um dein Leben", welches im Theater Trier bereits das Publikum begeisterte. Die Schauspielerin Natalie O’Hara ist für den Theaterpreis "Der Faust"​ nominiert und kehrt am 10. November nach Trier zurück.



Die Pianistin Alice Herz-Sommer war mit ihrem Kind im KZ Theresienstadt. Ihre Biografie "Ein Garten Eden inmitten der Hölle" erzählt, wie Musik ihr half, den Lageralltag zu überstehen. "Alice – Spiel um dein Leben" ist Klavierkonzert, Biografie und Schauspiel. Es ist üblicherweise an den Hamburger Kammerspielen zu sehen, doch gastiert am 10. November im Theater Trier.

Alice Herz-Sommer wurde 110 Jahre und spielte bis zuletzt Klavier. Natalie O’Hara, bekannt aus "Der Bergdoktor", verkörpert sie und spielt selbst die Klavierstücke. Ihre schauspielerische Meisterleistung brachte ihr die Nominierung für den "FAUST", den prestigeträchtigsten Theaterpreis Deutschlands, ein.

O’Hara und Autorin Kim Langner recherchierten über zwei Jahre für das Stück. Sie besuchten Prag, Theresienstadt und sprachen mit Herz-Sommers Familie. "Es ist die größte Ehre meines Lebens, sie auf der Bühne darzustellen“, sagt O’Hara.

Eli Gornstein, Großneffe von Herz-Sommer, betont, dass das Stück den Triumph der Menschlichkeit feiert. „Alice – Spiel um dein Leben“ ist ein hochaktueller Abend.



Karten sind online auf www.theater-trier.de erhältlich sowie an der Theaterkasse (Montag bis Freitag von 10:00 Uhr bis 18:00 Uhr, Samstag von 10:00 Uhr bis 13:00 Uhr) via E-Mail an theaterkasse@trier.de sowie telefonisch unter 0651 718 1818.