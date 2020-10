Page Content

​Ab Oktober 2020 wird es wieder an vier Sonntagen in der Spielzeit inszenierte Konzerte für Kinder ab 5 Jahren und deren Familien geben. Das Philharmonische Orchester der Stadt Trier und Mitgliederinnen und Mitglieder des Schauspielensembles verzaubern mit originellen Ge-schichten und abwechslungsreicher Musik. So wird jedes Konzert ein großes Erlebnis für Ohren und Augen.

Startpunkt: Urknall

Zwei Reporterinnen gehen gemeinsam auf die Suche nach Zeugnissen der Urzeit. Wie klang der Urknall? Wie sah die Erde vor Millionen von Jahren aus? Und wer waren die ersten Lebewesen? Mit Live-Reportagen, zu sehen auf der großen Leinwand, und mit Hilfe der Musik erfahren wir mehr über damals – aber auch über heute. Zu erleben sind Meisterwerke zweier französischer Komponisten: Das Orchester spielt das lustige „Divertissement“ von Jacques Ibert sowie die herrlich jazzige „Création du monde“ (Die Erschaffung der Welt) von Darius Milhaud.