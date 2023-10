Page Content

​(red) Wenn die Kaiserin von Österreich Geburtstag hat, muss groß gefeiert werden. Das geht natürlich nur mit der richtigen Musik. Die sollte Wolfgang Amadeus Mozart liefern. Aber das Hoforchester stellt im letzten Moment fest, dass die Stücke noch gar nicht fertig sind. Panik bricht aus, Mozart muss her, nur: Wo ist Wolfgang?

Zum 1. Familienkonzert der Saison am Sonntag, 22. Oktober 2023 (11:00 sowie um 16:00 Uhr) können Kinder ab sechs Jahren – aber nicht nur die – eintauchen in einen (nicht) ganz gewöhnlichen Tag im Leben des großen Komponisten.

Und mehr noch: jeweils eine Stunde vor Beginn (also um 10:00 bzw. um 15:00 Uhr) gibt es sogar die Möglichkeit, selbst zu komponieren. Mit einem zu Mozarts Zeiten beliebten Komponier-Würfel dürfen auch die Kleinen spielerisch ein eigenes Stück ins Werk setzen und sofort dem Ergebnis, gespielt vom Ersten Kapellmeister Wouter Padberg und von den Mitgliedern der Philharmoniker, lauschen.

Auf der Bühne können die Kinder dann Wolfgang beim Spielen und Komponieren beobachten, was bei einem Frechdachs wie Mozart naturgemäß ein großer Spaß ist. Denn zwar gelangte Mozart mit seiner Musik schnell zu Ruhm, im Herzen ist er aber immer auch ein wenig der kleine Wolfgang geblieben.

Die musikalische Leitung des Familienkonzertes liegt bei Wouter Padberg. Dargestellt wird das witzige Wunderkind von Giovanni Rupp (Foto: Theater Trier). Es spielt das Philharmonische Orchester der Stadt Trier.





Karten sind online erhältlich (s. Link unten) sowie an der Theaterkasse (Montag bis Freitag von 10:00 Uhr bis 18:00 Uhr, Samstag von 10:00 Uhr bis 13:00 Uhr) via E-Mail an theaterkasse@trier.de sowie telefonisch unter 0651 718 1818.​