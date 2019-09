Zurück aus den Schatten

Page Content

​The Rasmus zollen ihrem wohl bedeutendsten Album Tribut: Im Rahmen ihrer aktuellen Tour spielen die Finnen Dead Letters in voller Länge auf den Bühnen Europas. Sänger Lauri Ylönen erklärt warum: „Das ist ohne Zweifel die wichtigste Platte in der Geschichte von The Rasmus. Wir waren damals schon zehn Jahre gemeinsam aktiv und auf der Schwelle zum Erwachsenwerden. Wir waren selbstbewusst und neugierig und haben unsere Zukunft einfach selbst in die Hand genommen. Das wollen wir feiern.“

Mit Dead Letters gelang The Rasmus 2003, nach knapp zehn erfolgreichen Jahren in Finnland, endlich der europaweite Durchbruch. Vor allem der Song In the Shadows war dafür verantwortlich. Denn den erkennt noch heute jeder an den ersten Tönen. Selbst diejenigen, denen der Name The Rasmus überhaupt nichts sagt. Dieser Song habe der Band alle Türen geöffnet, sagt Ylönen im Interview mit minutenmusik​. „Wir konnten in 65 verschiedenen Kulturen weltweit auftreten – Dank dieses einen Songs!“

Bei den Konzerten der Dead Letters-Tour dürften aber auch geübte The Rasmus-Fans und -Konzertgänger voll auf ihre Kosten kommen. Einige Songs der Platte hatten es nämlich noch nie auf eine Setlist geschafft und erblicken erstmal das Licht der Bühnen-Welt.​​​​



hunderttausend.de verlost 2x2 Tickets für das Konzert von The Rasmus am 5. Oktober 2019 in der Rockhal.

​Tickets gibt es für 36,00 Euro zzgl. Gebühren im Vorverkauf unter rockhal.lu.