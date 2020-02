Feinster Stoff für ganz Europa

Page Content

​Smart, knallhart und mit genialem Gespür fürs Geschäft, hat sich der Exil-Amerikaner Mickey Pearson über die Jahre ein millionenschweres Marihuana-Imperium in London aufgebaut und exportiert feinsten Stoff nach ganz Europa. Doch Mickey will aussteigen, endlich mehr Zeit mit seiner Frau Rosalind verbringen und auf legalem Weg das Leben in Londons höchsten Kreisen genießen. Ein Käufer für die landesweit verteilten und dank des chronisch geldknappen Landadels gut versteckten Hanf-Plantagen muss her. Es folgt der Auftritt von Matthew Berger. Der exzentrische Milliardär bietet eine hohe Summe, will jedoch Garantien sehen.



Regisseur Guy Ritchie hat mit Bube, Dame, König grAS, sowie Snatch - Schweine und Diamanten ein eigenes Genre etabliert. Dabei handelt es sich um ganz eigene britische Gangster-Komödien. Für The Gentleman hat er nun ein skurriles, aber dennoch elegantes und unterhaltsames Werk mit Starbesetzung geschaffen.

Der Guardian lobt die unterhaltsame Rückkehr der Regissuers zu seinen Wurzeln und CNN Entertainment schreibt der Film sei zwar nicht für jeden, aber äußerst Amüsant. Von Rotten Tomatoes erhielt der Film eine Zuschauerbewertung von 84%.





Foto: Universum Film