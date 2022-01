Page Content

​Trier (red). Dieter Nuhrs Programm "Kein Scherz", das für den 19. Februar 2022 in der Arena geplant war, ist ins nächste Jahr verlegt worden. Nuhr will nun Samstag, den 1. April 2023, in Trier auftreten. Bereits erworbene Karten behalten ihre Gültigkeit. Kann der Ersatztermin nicht wahrgenommen werden, müssen die Karten ausschließlich über die Umtauschplattform https://umtausch.s-promotion.de​ getauscht bzw. rückabgewickelt werden.



Die für Februar und März 2022 geplante "Zu spät um umzudrehen"-Tour 2022 von Provinz wird in den Herbst dieses Jahres verlegt. Betroffen davon ist auch die ursprünglich für den 11. März 2022 angesetzte Show in der Europahalle Trier. Neuer Termin ist nun der 29. Oktober 2022. Alle bereits gekauften Tickets behalten ihre Gültigkeit, können aber auch bei den jeweiligen Vorverkaufsstellen gegen Erstattung zurückgegeben werden.

Die "Mordlust - Partner In Crime"-Tour der Podcasterinnen Laura Wohlers und Paulina Krasa wird in den Sommer 2022 verlegt. Neuer Termin für die ursprünglich für den 25. März 2022 in der Europahalle Trier geplanten Veranstaltung ist nun der 6. Juli 2022. Bereits gekaufte Tickets behalten ihre Gültigkeit für den neuen Termin. Sollte der neue Termin nicht wahrgenommen werden können, ist es möglich die Tickets bei der Vorverkaufsstelle, bei der die Tickets erworben wurden, zurückzugeben.