Trier ist um eine Tanzlocation reicher

​Trier. Es gibt bestimmt einfachere Zeiten als die aktuelle, um eine Tanzschule zu eröffnen. Benjamin Zentz und das Team der Tanzloft GmbH trauen sich trotzdem. Am Montag, 21.03.2022 startet das Kursangebot in der Castelforte-Straße 2 in 54292 Trier. Hier erwartet die Gäste eine frisch renovierte und modernisierte Location, die den Namen „Tanzloft“ zu Recht trägt. Kostenlose Parkplätze gehören dazu. Auch auf der Tanzfläche gibt es Neuerungen: Benjamin Zentz gehört mit seinem Team zu den Experten im West Coast Swing, einem Szenetanz von der Westküste der USA. In Trier ist der Trendtanz bekannt, hier gibt es für die Community nun eine feste Anlaufstelle. Standard- und Lateintanz mit Dreivierteltakt, Discofox und Salsa-Rhythmen lernen die Menschen aus Trier und Umgebung ebenfalls kreativ und entspannt im Tanzloft: „Auch Lindy Hop gehört zu unserem festen Kursprogramm dazu“, freut sich Tanzlehrer Johannes Rudolf, der regelmäßig in Trier unterrichten wird. Durch das flexible Kurssystem können Unterrichtstermine einfach und unkompliziert getauscht werden; zeitlich unabhängig bleiben die Gäste außerdem durch das Tanzloft-Abo mit nur 30 Tagen Mindestlaufzeit. Teilnehmer unter 23 Jahren profitieren von attraktiven Rabatten. Wer sich das Tanzloft anschauen und ausprobieren möchte, wie sich Tanzen dort anfühlt, kommt am Sonntag, 20.03.2022 zum Workshop-Tag. Start ist um 16 Uhr mit Salsa, weiter geht es um 17 Uhrmit Discofox. Um 18 Uhr wird Cha Cha Cha getanzt und um 19 Uhr West Coast Swing. Alle Workshops richten sich an Anfänger ohne Vorkenntnisse, eine Anmeldung ist nicht nötig. Wer teilnehmen möchte, bringt einen Nachweis nach den aktuell geltenden Corona-Bestimmungen mit. Benjamin Zentz ist Regionalleiter bei der Tanzloft GmbH und neben Trier auch für die vier Standorte im Saarland–Illingen, Neunkirchen, St. Ingbertund St. Wendel–verantwortlich: „So sehr das Internet und die neuen Medien uns vernetzen–kulturelle Angebote wie das Tanzen entfalten ihre Stärke im Analogen und sind Bindeglieder in unserer Gesellschaft. Hierfür braucht es ansprechende Treffpunkte in jeder Stadt und in jeder Gemeinde. Deshalb bin ich froh, mit meinem engagierten Team nun auch in Trier präsent zu sein.“ Zentz bringt über zehn Jahre Erfahrung in der Leitung seiner gleichnamigen Tanzschule mit. Durch das Tanzloft-Konzept ist er nun mit weiteren Standorten deutschlandweit verbunden.











Foto: Leo Nguyen​