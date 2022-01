Tag der offenen Tür für Auszubildende am 3. Februar

HTML-Teaser

​​​Sich aus erster Hand und im direkten Gespräch über Ausbildungen im Gesundheits- und Sozialwesen informieren – diese Gelegenheit bietet am Donnerstag, 3. Februar, der "Tag der offenen Tür" im Bildungsinstitut der Barmherzigen Brüder Trier. 2G plus und kostenfreie Tests vor Ort ermöglichen es den Besucher:innen, spannende Einblicke in attraktive Berufe zu gewinnen.