"Großvatersessel" wird TUFA-Weihnachtsmärchen

​(red) In diesem Jahr erwartet die Besucher und Besucherinnen sogar ein besonderes Highlight: Das Kindertheater "Großvatersessel" (Illustration: Kat J. Weiss​) der norwegischen Autorin Marta Huglen Revheim wird zum ersten Mal in deutscher Sprache aufgeführt, die Premiere ist am 02. Dezember 2023 um 16:00 Uhr im kleinen Saal der TUFA Trier.



​​Inhaltlich begleitet das Stück die 5-jährige Helena auf der Suche nach ihrem verschwundenen Großvater. Gestern hat er noch mit ihr gespielt, auf seinem Sessel, wie immer und plötzlich ist er verschwunden. Dafür schenken ihre Eltern Helena einen Hamster – dabei durfte sie doch nie einen haben. Zum Glück stellt sich der Hamster als weltbester Detektiv (und Disco-Funk-Tänzer) heraus und gemeinsam machen sie sich auf die Suche nach dem verschwundenen Großvater.

"Großvatersessel" ist heiteres Stück über die Sprachlosigkeit der Erwachsenen über den Tod. Auf Helenas Suche werden Stationen und Erinnerungen eines Lebens durch die Augen eines Kindes wieder lebendig. Das Stück sprüht vor Witz und feiert das Leben. Es zeigt aus kindlicher Sicht, dass wir unsere Lieben immer ganz nah bei uns haben.

Das Stück wird empfohlen für Kinder ab 5 Jahren.

"Großvatersessel" wurde übersetzt von Ulrike Kort und feiert unter der Regie von Florian Burg seine deutschsprachige Erstaufführung. Kostüme und Bühne von Monika Dießner und Claudia Cartellieri. Mit Joke Lisann Messmer, Hannah Swoboda, Benjamin Kelm und Clemens Pretz.

Gefördert durch das Ministerium für Familie, Frauen, Kultur und Integration RLP, die Sparkasse Trier, die Nikolaus-Koch-Stiftung, die Kulturstiftung Trier und die Reh Stiftung.



