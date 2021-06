Page Content

​Nach dem sehr erfolgreichen Open-Air-Sommer 2020 konnte die TUFA die Outdoor-Bühne jetzt durch die Förderung des Bundesprogrammes NEUSTART Kultur und die Unterstützung des Landes Rheinland-Pfalz kaufen, weshalb es auch in diesem Sommer wieder ein umfangreiches Freiluft-Programm geben kann.



Immer freitags wird der Innenhof der Tufa dann zur Konzert-Location mit internationalem Charakter, das musikalische Programm startet am 04. Juni, in den Sommerferien wird die ‚Ab in den Süden‘-Konzertreihe, die bereits 2020 ein großer Erfolg war, wieder aufgenommen. Das Publikum kann musikalisch in den Süden reisen, Musik aus den verschiedenen Urlaubsländern genießen und sich passend zum jeweiligen Land Speisen und Getränke aus dem Textorium, der Gastronomie an der Tufa, bestellen. Das Ethno-Musik-Festival ‚creole sommer‘, welches seit 2019 in der TUFA stattfindet, bildet den musikalischen Höhepunkt des internationalen Musiksommers in der TUFA und feiert Vielfalt und Multikulturelle Musik vom 12. bis 15. August 2021.



Der Vorverkauf startet in der kommenden Woche über www.ticket-regional.de, das vollständige Programm wird in Kürze auf tufa-trier.de veröffentlicht. Nach aktuellen Verordnungen ist es nötig, zum Besuch einen Nachweis über einen negativen Corona-Test oder einen vollen Impfschutz mitzubringen.​ Der Vorverkauf startet in der kommenden Woche über www.ticket-regional.de, das vollständige Programm wird in Kürze auf tufa-trier.de veröffentlicht. Nach aktuellen Verordnungen ist es nötig, zum Besuch einen Nachweis über einen negativen Corona-Test oder einen vollen Impfschutz mitzubringen.​





Im Juni und Juli kommen Kabarett-Fans immer mittwochs auf ihre Kosten, wenn die TUFA zum Lachen an der frischen Luft einlädt. Den Auftakt machen Lisa & Laura Goldfarb am 02. Juni mit ihrem Programm ‚Kleine Koalition‘, mit dabei sind darüber hinaus unter anderem Martin Schmitt, Lars Reichow, Sven Hieronymus und Matthias Ningel. Auch das beliebte Open-Air Kino soll im August wie gewohnt stattfinden.