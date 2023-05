Zeitgemäß und individuell in über 30 Fächern studieren

Page Content

Die beiden neu geschaffenen Studiengänge Interkulturelle Kommunikation und Management (B.A.) und der integrierte Bachelorstudiengang Rechtswissenschaften (LL.B.) sind die größten Veränderungen im Angebot der Universität Trier. Aber auch kleinere Anpassungen schärfen die Profile der künftigen Absolvierenden. Neu hinzugekommen ist, neben fünf eigenständigen Masterstudiengängen, das Bachelor-Nebenfach Historische Papyrologie. Hier ergeben sich zahlreiche spannende Kombinationsmöglichkeiten mit Hauptfächern, etwa Geschichte, Germanistik und vielen weiteren.Die Modernisierungen einiger Masterstudiengänge machen das Studienangebot in Trier zum Wintersemester noch attraktiver: „Die Themenvielfalt und der Zuschnitt der Module im konsekutiven Master Ägyptologie ermöglichen es Studierenden, sich stärker in einzelnen Bereichen zu spezialisieren und zugeschnitten auf ihre individuellen Präferenzen Erkenntnisse zu gewinnen“, sagt Ägyptologin Prof. Dr. Martina Minas-Nerpel. Die Masterstudiengänge Philosophie (M.A.), Klassische Philologie und Papyrologie (M.A.) sowie Slavistik: Sprachen, Literaturen und Medien in Osteuropa (M.A.) bieten nun genau wie der Master Ägyptologie (M.A.) innerhalb des Studienverlaufs größere Wahlmöglichkeiten. Einen neuen Namen und neue Inhalte bietet der Masterstudiengang des Fachs Sinologie. An der Universität Trier heißt der Studiengang ab dem Wintersemester 2023/24 China – Tradition und Zukunft (M.A.). Der Master bietet eine individuelle Studiengestaltung mit Inhalten von Konfuzianismus bis Künstliche Intelligenz.Eine Veränderung ist für Studierende der Psychologie wesentlich – und das nicht nur in Trier. Wer künftig in der klinischen Psychotherapie arbeiten möchte, folgt ab dem Wintersemester einem neuen Studienverlaufsplan. Das kürzlich aktualisierte Psychotherapeuten-Gesetz sieht vor, dass künftige Psychotherapeutinnen und -therapeuten nach dem allgemeinen Bachelorabschluss in Psychologie nun einen Master-Abschluss absolvieren, bevor sie die Weiterbildung antreten können.Der Masterstudiengang Psychologie mit Schwerpunkt Klinische Psychologie und Psychotherapie (KLIPP) an der Universität Trier wurde genau zu diesem Zweck eingerichtet. „Wer den neuen Masterstudiengang KLIPP erfolgreich abschließt, erhält jetzt neben dem Titel ‚Master of Science‘ auch den Zugang zur Approbation als Psychotherapeutin oder -therapeut.“, erklärt Prof. Dr. Christian Frings, Geschäftsführer des Fachs Psychologie an der Universität Trier.Weitere, vielfältige Berufsfelder stehen Absolvierenden des allgemeinen Masterstudiengangs Psychologie offen: „Sie können zum Beispiel zahlreiche Berufe in der Beratung, egal ob in Unternehmen oder im Gesundheitsbereich ausüben. Auch in der Schulpsychologie und der Erwachsenenbildung warten spannende Berufsfelder auf die Absolvierenden. Besonders geeignet ist der Studiengang für Promotionsinteressierte, weil er forschungsintensiv ist.“Mit einem Numerus clausus (NC) belegt sind im Wintersemester 2023/24 insgesamt neun Studiengänge. Die Bachelor-Studiengänge in Psychologie, Sozial- und Organisationspädagogik sowie Medienwissenschaft und Umweltbiowissenschaften sind zulassungsbeschränkt. In den Lehramtsstudiengängen Geographie sowie Biologie und für die Grundschulbildung gilt im ersten Bachelor-Semester ein örtlicher NC. Auch für beide Master-Studiengänge der Psychologie gelten Zulassungsbeschränkungen.Studieninteressierten steht das Portal PORTA zur Online-Bewerbung für einen Studienplatz offen. Für zulassungsbeschränkte Bachelor- und Master-Studiengänge endet die Frist zur Bewerbung am 15. Juli 2023. Die Bewerbungsfrist für zulassungsfreie Bachelor- und Master-Studiengänge endet für Inländer am 15. September 2023, für ausländische Bewerber*innen endet sie am 15. Juli 2023.Für Studierende aus dem Nicht-EU-Ausland, die sich auf einen englischsprachigen Master-Studiengang bewerben, endet die Frist bereits am 31. Mai 2023, um durch eine beschleunigte Bearbeitung die Anreise mit Visaerteilung noch vor dem Studienstart im Oktober zu ermöglichen.